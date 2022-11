NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat BAE Systems von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 920 auf 900 Pence gesenkt. Wie 2022 dürfte auch im kommenden Jahr der Bereich Zivile Luftfahrt andere Industriesektoren abhängen, schrieb Analyst Benjamin Heelan in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Lieferkettenprobleme nähmen ab und der Fokus richte sich auf Profitabilitätssteigerung und Mittelverwendung. Im Bereich Rüstung seien die Triebfedern klar, es ziehe sich mit den Aufträgen aber alles länger hin als erwartet und der Wachstumsschub lasse auf sich warten. Für die Schätzungen sieht Heelan jedenfalls kaum Spielraum nach oben. Bae Systems empfiehlt er wegen der inzwischen weniger angespannten Bilanz, die weitere Aktienrückkäufe bis 2024 ermögliche./ag/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.11.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0002634946

