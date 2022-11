Hamburg (ots) -Bibel TV überträgt auf seiner Livestream-Plattform auch in diesem Jahr rund um das Weihnachtsfest viele Gottesdienste aller christlicher Konfessionen von seinen über 100 Partnergemeinden. Ob auf Reisen, einem Besuch oder während einer Krankheit - wer während der Feiertage auf einen persönlichen Kirchenbesuch verzichten muss, kann sich im Internet über den Link www.bibeltv.de/live-gottesdienste/ "seinen" Festgottesdienst nach Hause holen. Viele Gottesdienste können auch zeitversetzt angesehen werden, was die individueller Tagesplanung erleichtern kann.Immer mehr Gemeinden haben sich bereits eine zweite, "digitale" Gemeinde im Netz aufgebaut, und stellen ihre Gottesdienstübertragungen dem Bibel TV Livestream zur Verfügung. Unter den Partnergemeinden befinden sich auch viele Bischofssitze. Zu den Partnergemeinden, deren Gottesdienste regelmäßig übertragen werden, gehören der Kölner Dom, der Dom zu Salzburg, der Berliner Dom, Gottesdienst aus Siebenbürgen sowie das ICF Zürich.Ausgewählte Live-Gottesdienste auf der Livestream-Plattform von Bibel TV rund um das Weihnachtsfest:08.12. 10:00 Pontifikalamt aus dem Dom zu Salzburg. Dommusik: W. A. Mozart: Missa solemnis KV 337, mit dem Salzburger Domchor, der Jugendkantorei am Dom und den Instrumentalisten der Salzburger Dommusik.11.12. 10:30 Ev. Gottesdienst zum Dritten Advent aus der Christuskirche Bad Godesberg: An diesem Sonntag hören wir den Prophet Jesaja (40, 1-11), der ein Ende des Leids ankündigt. Selbst in der Wüste entsteht dann eine Straße und Berge werden zu Tälern. Welche Wunder hält der Advent und Weihnachten noch für uns bereit?11.12. 15:30 Ökumenischer Gottesdienst, Erzdiözese München-Freising: Ök. Gottesdienst mit Aussendung des Friedenslichtes. Mit Erzbischof Reinhard Kardinal Marx.17.12. 17:15 Hl.-Messe, St. Paulus Dom Münster. Adventssingen im Dom mit dem Landespolizeiorchester.18.12. 11:00 Freikirchlicher Weihnachtsgottesdienst aus dem WERA-Forum24.12. 23:00 Gottesdienst zur Christnacht aus der Evangelische Gemeinde Rudolstadt.24.12. 16:00 Christvesper aus Siebenbürgen, Altenheim Dr. Carl Wolff, Hermannstadt. Mit dem Krippenspiel der Bewohner des Altenheims.24.12. 23:00 Christmette: Heilige Messe aus der Pfarrei Heiliger Franz von Assisi, Schlosskirche Blieskastel.07., 14.,21.12: jeweils 17:00 - 17:30 Auf der Suche nach dem König. Katholischer Kindergottesdienst (Kinder von 3 - 8 Jahren) aus der Erlöserpfarre Lustenau, RheindorfUnd viele weitere Live-Gottesdienste ...Weiterführende Links:Die vorliegende Pressemeldung ist auch hier aufrufbar:http://www.bibeltv.de/presseoder in der Bibel TV Presselounge:https://presse.bibeltv.de/index.phpÜber Bibel TV: Bibel TV ist ein multimedial aufgestelltes, an christlichen Werten orientiertes Medienhaus mit Sitz in Hamburg. Zu seinen Angeboten gehören neben dem 24-stündigen TV-Vollprogramm das Programmheft, eine umfassende Mediathek, verschiedene Apps und Social Media-Kanäle. Außerdem bietet Bibel TV eine Streaming-Plattform für Live-Gottesdienste aller christlichen Konfessionen mit 110 Partner-Gemeinden an: https://www.bibeltv.de/live-gottesdienste/.Das Fernsehprogramm von Bibel TV ist im deutschsprachigen Raum (D/A/CH) über ASTRA sowie in Deutschland über den digitalen Antennenstandard DVBT-T2 HD zu empfangen; außerdem im Web-Stream über https://www.bibeltv.de/livestreams/bibeltv/.Bibel TV ist eine gemeinnützige GmbH und hat 16 Gesellschafter, dazu gehören die katholische und die evangelische Kirche in Deutschland mit jeweils 12,75 % der Anteile.Pressekontakt:Bibel TV Stiftung gGmbHWandalenweg 2620097 HamburgTel.: +49 (0) 40 / 44 50 66-17Fax: +49 (0) 40 / 44 50 66-18E-Mail: presse@bibeltv.deOriginal-Content von: Bibel TV, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/55188/5383048