Linz (www.anleihencheck.de) - Im Kampf gegen die Inflation hält sich die Europäische Zentralbank (EZB) laut Präsidentin Christine Lagarde die Türen für weitere Zinserhöhungen offen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.In einer Anhörung vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des EU-Parlaments in Brüssel habe Lagarde gesagt, dass es von verschiedenen Faktoren abhänge, wie weit die EZB noch gehen müsse und wie schnell sie dahin kommen müsse. Einfluss darauf hätten unter anderem die Wirtschafsprognosen der EZB-Volkswirte, die Tiefe der wirtschaftlichen Krise, die Entwicklung der Löhne sowie die Inflationserwartungen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...