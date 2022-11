Bonn (www.anleihencheck.de) - Das Festland-BIP ist im September in Norwegen überraschend erneut um 0,4 Prozent gewachsen, was im Endeffekt auch einen Anstieg des Quartals-BIPs um 0,8 Prozent zur Folge hatte (erwartet wurden lediglich 0,4 Prozent), so die Analysten von Postbank Research.Unterdessen sei der Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe im Oktober überraschend deutlich auf 53,1 Punkte angestiegen. Die Gesamtinflationsrate sei von 6,9 Prozent im Vormonat auf überraschend deutlich auf ein 34-Jahres-Hoch bei 7,5 Prozent im Oktober gesprungen. Die Norges Bank habe einen Rückgang um 0,1 Prozentpunkte prognostiziert. Die Kerninflationsrate (CPI-ATE, ohne Energiepreisveränderungen und Steuereffekte) sei um weitere 0,6 Prozent aufwärts geklettert und mit 5,9 Prozent erneut ein Allzeithoch markiert. Die Gesamtinflation läge ohne Rabatte der Regierung auf die Stromkosten noch deutlich höher. ...

