Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Dienstag ist ein neuer Exchange Traded Fund von Amundi Asset Management auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Der Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF investiere in die 100 nach Marktkapitalisierung größten internationalen Unternehmen, die an der US-Technologiebörse NASDAQ notiert seien. Zu den vertretenen großen Branchengruppen würden Computer-Hardware und -Software, Telekommunikation, Einzelhandel/Großhandel und Biotechnologie gehören. Dabei werde jeder Wert im Portfolio gleich gewichtet. ...

