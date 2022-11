Die Module für ESG-Risiken und Auschlusskriterien von Clarity AI und die Impact-Module der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen sollen allen Kunden von Rahn+Bodmer Co. zur Verfügung stehen

Rahn+Bodmer, die älteste Schweizer Bank, die Privatkunden, Stiftungen und Pensionskassen betreut, hat heute bekannt gegeben, dass sie die Nachhaltigkeitsfunktionen von Clarity AI integrieren und nutzen wird, um ihre Philosophie der nachhaltigen Investitionen umzusetzen, die auf ESG-Kriterien, den Standards der Global Reporting Initiative (GRI) und den Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDG) der Vereinten Nationen basiert.

"Wir bieten allen unseren Kunden die Möglichkeit, das uns anvertraute Vermögen im Interesse einer nachhaltigeren Welt zu investieren, und wir ermutigen sie dazu", so Eric Steinhauser, Vorsitzender der Geschäftsleitung von Rahn+Bodmer Co. "Als älteste Privatbank der Stadt Zürich haben wir einen langfristigen Horizont. Wir denken in Generationen. Die Integration von Nachhaltigkeit in unser tägliches Handeln entspricht daher naturgemäß unserer Strategie und unseren Zielen."

Die umfassenden Funktionen von Clarity AI im Bereich Impact Investing, die mit einer vollständig anpassbaren Methodik auf die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen und ESG-Risiken abstimmbar sind, sowie eine fortschrittliche, technologiegestützte Erfassung der Ausschlusskriterien von Unternehmen in Bezug auf bestimmte Einnahmequellen werden direkt in die bestehende Investmentplattform von Rahn+Bodmer Co. integriert. Diese nahtlose Integration ermöglicht bequemes Arbeiten und die sofortige Anwendung der branchenweit umfangreichsten Sammlung an Nachhaltigkeitsdaten.

"Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit dem Team von Rahn+Bodmer Co.", erklärte Quentin Dehem, Head of Strategic Clients bei Clarity AI. "Unsere Aufgabe ist es, sozialen Einfluss auf die Märkte zu nehmen, und wir sind dankbar, dass wir unsere Nachhaltigkeitskompetenzen mit dem gesamten Kundenstamm des Bankhauses teilen können."

Über Clarity AI

Clarity AI ist eine Technologieplattform für Nachhaltigkeit, die maschinelles Lernen und Big Data nutzt, um Investoren, Organisationen und Verbrauchern ökologisch und sozial relevante Einblicke zu liefern. Bis August 2022 analysiert die Plattform von Clarity AI mehr als 50.000 Unternehmen, 300.000 Fonds, 198 Länder und 188 lokale Regierungen zwei bis 13 Mal mehr als jeder andere Anbieter auf dem Markt und liefert Daten und Analysen für Investitionen, Unternehmensforschung, Benchmarking, E-Commerce und Berichtswesen. Clarity AI verfügt über Niederlassungen in Nordamerika, Europa und dem Nahen Osten, und sein Kundennetzwerk verwaltet ein Vermögen im zweistelligen Billionenbereich. clarity.ai

Über Rahn+Bodmer

Das 1750 gegründete Familienunternehmen Rahn+Bodmer Co. ist die älteste Zürcher Privatbank und gehört zu den wenigen Instituten, die ihren Werten als klassische Privatbank bis heute treu geblieben sind. Die fünf Partner Peter R. Rahn, Martin H. Bidermann, Christian Rahn, André M. Bodmer und Christian R. Bidermann vertreten die Familien in dritter und vierter Generation und prägen aktiv das Unternehmen. Als traditionelle Privatbanquiers haften sie vollumfänglich für die Verbindlichkeiten von Rahn+Bodmer Co. Der Verzicht auf eigene Produkte, die langfristige Ausrichtung und eine unternehmerisch geprägte Geschäftsphilosophie ermöglichen Rahn+Bodmer Co. eine unabhängige Vermögensberatung und garantieren den Kundinnen und Kunden Sicherheit, Kontinuität und individuelle Lösungen.

