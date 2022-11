Die kräftigen Kursgewinne an den Aktienmärkten seit Oktober 2022 scheinen ein starkes Zeichen dafür zu sein, dass die Marktrisiken den Anlegern wieder beherrschbar erscheinen. Der DAX beispielsweise hat in diesem kurzen Zeitraum um rund 20% zugelegt. Nicht nur die Aktienkurse sind gestiegen, auch der als "Angstbarometer" bekannte VDAX ist gesunken, die Volatilität an den Märkten hat stark abgenommen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...