München (ots) -Showdown am Valentinstag: Über 85 Mio. Leser*innen zählt PERFECT ADDICTION bereits auf Wattpad, jetzt kommt die Dreiecksgeschichte von Autorin Claudia Tan ("Perfect"-Series) am 16. Februar 2023 endlich auf die große Leinwand. Erfolgsregisseurin Castille Landon (AFTER LOVE, AFTER FOREVER) macht den Ring frei für den wohl heißesten Rachefeldzug des Jahres im gnadenlosen Untergrund der MMA-Fightclubs.Hier geht es zum Teaser: https://www.youtube.com/watch?v=y86rvpZo3RcMit PERFECT ADDICTION bringt Constantin Film eine Eigenproduktion in die Kinos. Unter der Regie von Castille Landon, die bereits mit Teil 3 und 4 der "After"-Reihe (AFTER LOVE, AFTER FOREVER) Publikumserfolge im Kino feierte, spielen die Nachwuchsstars Kiana Madeira (AFTER LOVE, AFTER FOREVER), Ross Butler (TOTE MÄDCHEN LÜGEN NICHT) und Matthew Noszka (STAR). In weiteren Rollen sind Bree Winslow (EUPHORIA), Nicholas Duvernay (PURPLE HEARTS) und Manu Bennett (SPARTACUS) zu sehen.Inhalt: Von einem Moment auf den anderen bricht für die UFC-Trainerin Sienna Lane (Kiana Madeira) die Welt zusammen: Als sie ihre große Liebe Jax (Matthew Noszka) ausgerechnet mit ihrer jüngeren Schwester beim Fremdgehen erwischt, steht sie vor dem Nichts: keine Bleibe, kein Geld, keine Familie. Was bleibt, ist bodenlose Enttäuschung und riesengroße Wut. Und bald schon ein Plan, wie sie sich an Jax rächen kann. Nur Sienna hat er es zu verdanken, dass er zum Champion in Mixed Martial Arts werden konnte: Es gibt keine bessere Trainerin! Nun will sie Jax' größten Rivalen, Kayden Williams (Ross Butler), mit allen Mitteln auf den finalen Kampf vorbereiten, um es Jax dort heimzuzahlen, wo es ihm am meisten weh tut: im Ring. Doch als sich Sienna und Kayden nicht nur beim Training näherkommen, wird der Weg zum Meistertitel immer komplizierter.PERFECT ADDICTION ist eine Produktion von Constantin Film (Executive Producer: Martin Moszkowicz und Richard Wright, Produzent: Robert Kulzer) und JB Pictures (Produzent: Jeremy Bolt) in Zusammenarbeit mit Wattpad WEBTOON Studios (Produzent*innen: Aron Levitz, Eric Lehrmann, Lindsey Ramey) und in Co-Produktion mit Spark Productions. Regie führte Castille Landon nach dem Drehbuch von Stephanie Sanditz. Die Kamera führte Maciej Sobieraj. Der Film basiert auf dem zweiten Teil der Roman-Reihe von Claudia Tan, zuerst erschienen bei Wattpad.KINOSTART: 16. Februar 2023 im Verleih der Constantin FilmDarsteller*innen: Kiana Madeira, Ross Butler, Matthew Noszka, Bree Winslow, Nicholas Duvernay, Manu Bennett u.v.m.Executive Producers: Martin Moszkowicz, Richard Wright, Eric Lehrmann, Lindsey RameyProduzenten: Jeremy Bolt, Robert Kulzer, Aron LevitzDrehbuch: Stephanie SanditzRegie: Castille LandonErstes Pressematerial steht zum Download bereit unter:https://presse.constantin.film/