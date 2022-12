© Foto: Waldemar Thaut - picture alliance / Zoonar



Der Bitcoin ist heute mit knapp 17.000 US-Dollar je Coin zeitweise auf den höchsten Stand seit zwei Wochen geklettert. Erholungsrallye oder Strohfeuer? Das sagen Analysten.

Der Bitcoin eroberte heute zeitweise die Marke von 17.000 US-Dollar zurück. Das ist der höchste Stand seit zwei Wochen. Aktuell kostet eine Einheit der nach Marktwert größten Kryptowährung der Welt laut CoinMarketCap 16.896 US-Dollar (Stand: 30.11.2022, 10:16 Uhr).





Bereits am Dienstag war der Bitcoin trotz der Pleite des Krypto-Verleihers BlockiFi leicht gestiegen. Doch viele Analysten bewerten die jüngsten Erholungsversuche als Strohfeuer. Krypto-Analyst Timo Emden von Emden Research schreibt in einer Anlegernotitz: "Trotz temporärer Erholungsversuche wie etwa am heutigen Dienstag sollten sich Anleger weiterhin auf weitere Abwärtsrisiken einstellen. Die Gemengelage bleibt aus charttechnischen nebst fundamentalen Gesichtspunkten als äußerst fragil zu bewerten."

Ähnlich sieht dies auch Vijay Ayyar, Vizepräsident für Unternehmensentwicklung und Internationales bei der Krypto-Börse Luno. Dem US-Nachrichtensender CNBC erklärte er, dass der Bitcoin bei 17.000 US-Dollar auf einen Widerstand gestoßen sei und von dort aus wahrscheinlich weiter fallen werde.

Der Konkurs der Krypto-Börse FTX in diesem Monat hat für ein heftigen Crash am Krypto-Markt gesorgt. Der Marktwert aller Kryptowährungen brach allein im laufenden Jahr um mehr als 1,3 Billionen US-Dollar ein. Aktuell liegt die Krypto-Gesamtmarktkapitalisierung bei rund 850 Milliarden US-Dollar. Zum Vergleich: Auf dem Höhepunkt des letzten Bitcoin-Booms im November 2021 waren es fast drei Billionen US-Dollar gewesen.

