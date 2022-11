Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, Weihnachten naht. Das merken wir im Alltag. Vor allem in der vergangenen Woche ging es hoch her. Die gewaltigen Rabattschlachten im Einzelhandel und der aus Amerika stammende "Black Friday" (in den USA übrigens der umsatzstärkste Tag des Jahres) sind vor dem großen Fest fast schon Standard, und viele Verbraucher nutzen die Möglichkeit...

Den vollständigen Artikel lesen ...