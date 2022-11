Linz (www.anleihencheck.de) - Während die allermeisten Notenbanken 2021 / 2022 begonnen haben, ihre Leitzinsen - teilweise erheblich - anzuheben, hält Japans Notenbank-Gouverneur Kuroda eisern an der extrem expansiven Geldpolitik fest, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...