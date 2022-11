Hannover (www.anleihencheck.de) - In der von uns betrachteten Handelswoche (Mittwoch bis Dienstag) herrschte gähnende Leere an EUR-BMK-Neuemissionen in unserem SSA-Segment, so Jan-Phillipp Hensing und Dr. Norman Rudschuck, CIIA, von der NORD/LB.Lediglich die Europäische Investitionsbank (Ticker: EIB) habe eine neue digitale EUR-Anleihe platziert, welche mit einem Volumen von EUR 100 Mio. jedoch nicht einmal Subbenchmarkvolumen aufweise. ...

