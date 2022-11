Arbeitsmarktdaten stabil - Arbeitslosigkeit sinkt leicht

Werbung



Die Arbeitslosigkeit bleibt im Vergleich zum Oktober nahezu konstant. Trotz eines Anstiegs im Vorjahresmonat sei der Arbeitsmarkt jedoch stabil. Außerdem: In unserem Daily Trading TV analysiert Jörg Scherer die dynamische Erholung dieses Quartals.



Die Arbeitslosigkeit sank im November 2022 leicht im Vergleich zum Vormonat. Dies meldete die Bundesagentur für Arbeit am heutigen Mittwoch-Morgen. Jedoch stieg die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahres-November um 117.000 auf insgesamt 2.434.000 Arbeitslose. Damit liegt die Arbeitslosenquote wie schon im Oktober bei 5,3 Prozent. Die Inanspruchnahme von Kurzarbeit sei jedoch erneut gestiegen. Dennoch sei der Arbeitsmarkt in Deutschland stabil, trotz saisonbereinigt gestiegener Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung, so Daniel Terzenbach, Vorstand der Regionen der Bundesagentur für Arbeit.





Weltweit konnten die Aktienmärkte im Rahmen des vierten Quartals deutlich an Boden gutmachen. Wie sich das Jahr 2022 nach dieser dynamischen Erholung im Vergleich zu anderen Börsenjahren einordnen lässt und wie die Lage an den Finanzmärkten aus technischer Sicht aussieht, diskutiert Jörg Scherer, technischer Analyst der HSBC, in der neusten Ausgabe unseres Formats "Daily Trading TV". Nicht nur im TV, auch in unserem Newsletter geben wir Ihnen regelmäßig Einblicke aus technischer Sicht in die Finanzmärkte. Registrieren Sie sich gerne kostenlos für unser börsentägliches Newsletter.

