SmartStream, der Anbieter von Transaction Lifecycle Management (TLM)-Lösungen für den Finanzbereich, gibt heute die Einführung der neuesten Version seiner TLM Cash and Liquidity Management-Lösung, v 3.1, bekannt. Entwickelt von demselben Team, das in diesem Jahr den Red Dot Award für herausragendes Design einer Finanzanwendung gewonnen hat, bietet diese neueste Version die fortschrittlichste, flexible Lösung ohne Code auf dem Markt.

Die Nutzer von TLM Cash and Liquidity Management haben jetzt die Möglichkeit, Daten zu ergänzen und Dashboards zu definieren, ohne auf technische Unterstützung angewiesen zu sein. Das benutzerorientierte Design ermöglicht Geschäftsfunktionen mit einem Klick direkt vom Dashboard aus, wie z. B. die Erstellung von Sweeps und die Verwaltung von Fails und Matches sowie Drilldowns zu einzelnen Cashflows Ansichten können in Favoriten gespeichert werden, anstatt sich auf feste Dashboards zu verlassen. Dieser Ansatz spart nicht nur Zeit, sondern erspart auch den Aufwand für die Definition von Dashboards und das Onboarding, wodurch die Gesamtbetriebskosten gesenkt werden.

TLM Cash and Liquidity Management v 3.1 bietet die Möglichkeit, Daten auf den Märkten zu analysieren, so dass die Nutzer ihre aktuelle Liquiditätsposition sofort erkennen können.

Nadeem Shamim Head of Cash and Liquidity Management bei SmartStream, erklärt: "Diese Version ist das Ergebnis vieler Gespräche, die wir mit Kunden geführt haben und in denen wir sie gefragt haben, was sie sich von einer Lösung am meisten wünschen würden. Obwohl das Entwicklungsteam viel Zeit und Hingabe eingesetzt hat, glaube ich, dass wir eine Lösung entwickelt haben, die Benutzerfreundlichkeit und Präzision vereint, wie es sie noch nie zuvor gegeben hat."

Über SmartStream

SmartStream ist ein anerkannter Marktführer für Transaktionsmanagementlösungen im Finanzbereich, mit denen Unternehmen die betriebliche Kontrolle verbessern, Kosten senken, neue Einnahmequellen erschließen, Risiken mindern und den Vorschriften von Aufsichtsbehörden genau entsprechen können.

Zur Unterstützung der Kunden bei ihren transformativen digitalen Strategien bietet SmartStream verschiedene Lösungen für den Transaktionslebenszyklus mit auf KI und maschinellem Lernen basierenden eingebetteten Technologien die in der Cloud oder als Managed Services bereitgestellt werden können.

Mehr als 2.000 Kunden, darunter die 100 größten Banken der Welt, verlassen sich auf die Transaction Lifecycle Management (TLM)-Lösungen von SmartStream, um ihre Abläufe effizienter zu gestalten.

