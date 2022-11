Wien (www.fondscheck.de) - Am 1. Dezember startet die Fondsplattform Morgenfund, das Joint-Venture von DWS und Blackfin Capital, so die Experten von "FONDS professionell".Sie führe die Investmentplattform IKS der DWS fort, werde sich aber stärker als in der Vergangenheit konzernfremden Fondshäusern öffnen. An der Spitze des Managements der Gesellschaft stehe mit Rudolf Geyer ein Urgestein der Branche. Der langjährige Chef der European Bank for Financial Services (Ebase, bald FNZ Bank) berichte im Gespräch mit "FONDS professionell ONLINE" über die Gründe seines Einstiegs, erkläre, warum DWS und Blackfin großes Potenzial für die Fondsplattform sehen würden, und welches Angebot die Kunden beim operativen Start erwarten könnten, der für das Ende des ersten Quartals 2023 geplant sei. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...