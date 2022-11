EQS-News: VAPF / Schlagwort(e): Sonstiges

Gründe für ein Leben an der Costa Blanca Nord: Erfahrungsberichte von Bewohnern der Region



30.11.2022 / 13:45 CET/CEST

Gründe für ein Leben an der Costa Blanca Nord: Erfahrungsberichte von Bewohnern der Region Jüngsten Daten zufolge platzieren sich die Strände der spanischen Region Alicante bereits auf Platz 4 der beliebtesten Langzeit-Wohngegenden unter den Deutschen. Zu diesem Fazit kommt das spanische Statistikinstitut in Zusammenarbeit mit der Tourismusplattform JetCost. Das ganzjährig milde Klima und die insgesamt mehr als 200 Kilometer langen, paradiesischen Sandstrände tragen ebenfalls dazu bei, dass sich immer mehr Deutsche für einen Langzeitaufenthalt in dieser Mittelmeerregion entscheiden. Eine Verbindung zwischen Gemeinden wie Altea, Calpe, Benissa oder Jávea und Deutschland besteht bereits seit vielen Jahren. Einer der Hauptgründe ist die ausgezeichnete Lage in unmittelbarer Nähe zu anderen spanischen Tourismus-Zielen. Dazu gesellt sich die Tatsache, dass die internationalen Flughäfen Valencia oder Alicante Direktflugverbindungen zu zahlreichen deutschen Städten anbieten. Für viele an der Costa Blanca lebende Deutsche sind vor allem eine gesteigerte Lebensqualität und exklusive Immobilien mit privilegierter Aussicht Grund zur Umsiedlung in diese Region: "Ein Haus ohne Blick aufs Meer wäre für uns keine Option gewesen", bestätigt der Inhaber einer Immobilie an der Costa Blanca (die Aussagen beruhen auf den Kundenmeinungen des Bauträgers VAPF. Für Familien, die besonders großen Wert auf eine verlässliche Schule in der Nähe legen, stehen internationale Schulen wie die Lady Elizabeth School in Cumbre del Sol zur Verfügung. Dies sind VAPF zufolge nur einige der vielen Gründe, weshalb immer mehr Deutsche eine Immobilie in der Gegend kaufen. Erwähnenswert ist das Angebot an exklusiven, voll ausgestatteten Wohnanlagen, die die Baufirma ihren Kunden zur Verfügung stellt. Im Ausland legen die Deutschen vor allem großen Wert auf Sicherheit und Privatsphäre. Dies ist ein weiterer Grund, den die Bewohner beim Kauf einer VAPF-Immobilie hervorheben: "Sicherheit ist für uns sehr wichtig. Hinsichtlich der Ausstattung der Immobilien erwähnen die Eigentümer "die Qualität der Materialien und der Einrichtung, die der aus Deutschland gewohnten entspricht". Neben den zahlreichen Stränden, die Alicante zu bieten hat, ist das Angebot an Freizeit- und Outdoor-Aktivitäten, die das ganze Jahr über ausgeübt werden können, hervorragend. Golfspielen im Club de Golf La Sella oder im Altea Club de Golf ist daher eine großartige Freizeitbeschäftigung für alle Bewohner der Region. Es gibt viele Gründe, die diese Region auf der Rangliste der beliebtesten Reiseziele nach ganz vorne katapultieren - vor allem, während der kalten Wintermonate. VAPF GROUP +34 900 123 323 telemarketing@vapf.com

