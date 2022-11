Frankreichs Regierung hat ein neues Förderprogramm gestartet, um die Installation von Schnellladestationen an kleineren Tankstellen in ländlicheren Regionen des Landes zu unterstützen. Das mit einem Budget von zehn Millionen Euro ausgestattete neue Programm richtet sich an unabhängige Tankstellen, die weniger als 2.500 Kubikmeter Kraftstoff pro Jahr verkaufen und sich in einer "Gemeinde mit mittlerer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...