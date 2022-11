Basel (ots) -Bei einer Kontrolle wurden beim universellen Reiseadapter Sicherheitsmängel festgestellt. Manor bittet Kundinnen und Kunden, die das Produkt in Gebrauch haben, dieses nicht mehr zu benutzen und in ein Manor Warenhaus zurückzubringen. Der Kaufpreis wird zurückerstattet.Vom Rückruf betroffenen ist folgendes Produkt:Name: Reiseadapter 2017-2018Beschreibung: 5,7cm x 5cm x 4cm (BxHxT); ca. 66g; jeweils ohne VerpackungArtikelnummern: Einzelartikel > P0-14849701 (EAN 2000148497012)> auch enthalten im Reiseset mit Pflegeprodukten: W7-733001 (Damen, EAN 2027733001010), W7-733002 (Herren, EAN 2027733002017)> auch enthalten im Reiseset mit Desinfektionsprodukten: 10000464810 (EAN 2003000907049)Hinweis: Die Fotos des Artikels dienen als BeschreibungIm Verkauf: ab 2017Verkaufspreis: CHF 6.95Verkaufsorte: Manor Warenhäuser und Onlineshop manor.chDer betroffene Reiseadapter erfüllt die Anforderungen an die Sicherheit gemäss anwendbaren Normen nicht. Die sicherheitstechnischen Mängel können zu potenziellen Gefahren wie beispielsweise Stromschlag führen. Manor bittet daher ihre Kundinnen und Kunden, das Produkt nicht mehr zu benutzen und in ein Manor Warenhaus zurückzubringen. Der Verkaufspreis wird zurückerstattet.Bildmaterial: Druckfähige Produktfotos können hier (http://media.manor-communication.ch/PORTAL/BROWSE.php?tmpl=browse.tmpl.html&releasetmpl=true&page=1&id=5691785) heruntergeladen werden.Kontakt für Kundinnen und KundenManor AG, Kundenservice, Rebgasse 34, Postfach, 4005 BaselÖffnungszeiten: Montag bis Freitag: 8 Uhr bis 20 Uhr, Samstag: 9 Uhr bis 12 Uhr und 13 Uhr bis 17 UhrTelefon: 0848 802 805Mail: recalls@manor.chKontaktformular (https://helpcenter.manor.ch/hc/de/requests/new?ticket_form_id=360003534237)manor.chPressekontakt:Manor AGCorporate Communicationsmedia@manor.chOriginal-Content von: Manor AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001185/100899399