News von Trading-Treff.de Pinduoduo Aktienanalyse - was kann der China-Wert aufzeigen? Der Umsatzanstieg in Quartalszahlen wird als Kurstreiber interpretiert. Pinduoduo zeigt seine Stärke auch in der Coronazeit Nachdem wir in der Vorwoche über Baidu und die JD-Aktie gesprochen hatten, ist es Zeit für einen Blick auf Pinduoduo. Das letzte Update dazu gab es vor 5 Monaten hier im Kanal. Pinduoduo zählt neben Alibaba und JD.com zu den am schnellsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...