Deutsche Bank und Goldman Sachs erwarten in den kommenden Monaten Stress für die Anleger. 2023 werde es erst im letzten Quartal zu einer Erholung an den Märkten kommen. Das liege vor allem an einem Fehler, den die Börsianer zurzeit machen: Sie blenden das Rezessionsrisiko aus. Doch es könnte genau anders herum sein.

Den vollständigen Artikel lesen ...