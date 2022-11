London (www.fondscheck.de) - Die Janus Henderson Group plc (NYSE: JHG, ASX: JHG) ernennt Michelle Dunstan zum Chief Responsibility Officer, so Janus Henderson Investors in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Michelle Dunstan wird ab 9. Januar 2023 die Bereiche unternehmerische Verantwortung und verantwortungsbewusstes Investieren von Janus Henderson beaufsichtigen. Sie wird ihren Sitz in den USA haben und an Ali Dibadj, Chief Executive Officer von Janus Henderson, berichten. ...

