Lundin Gold Inc. (ISIN: CA5503711080) gab gestern einen 3-Jahres Ausblick bekannt. Hierin werden die Produktionszahlen für diese drei Jahre prognostiziert. Bevor darauf näher eingehen kurz ein Blick auf den aktuellen Kurs. Gestern schloss die Aktie mit einem Tagesplus von 4,9% bei 12,60 CAD in Toronto. Die gestrige Prognose wurde vom Markt also wohlwollen aufgenommen. Legt man das mittlere Kursziel von 11 uns bekannten Analysten zugrunde, bewegt sich der Kurs recht nahe an der Kursprognose von 13,60 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...