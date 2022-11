Paderborn (ots) -Online-Marketing ist ein Werbekanal, welcher stark auf Innovation und Automatisierung setzt. Insbesondere das E-Mail-Marketing, welches in Deutschland mittlerweile von über 750.000 Unternehmen genutzt wird. Doch was kann gutes E-Mail-Marketing-Marketing eigentlich? Welche Features sind wichtig und wo liegen die Vorteile?E-Mail-Marketing-Experte Max Klinger (https://www.linkedin.com/in/max-klinger/) sieht kaum bessere Alternativen:Ein guter Marketing-Mix ist für Unternehmen unabdingbar. Dazu gehören verschiedene Kanäle:- Suchmaschinenoptimierung (SEO)- Suchmaschinenwerbung- Content Marketing- Social Media Marketing- Affiliate MarketingDas E-Mail-Marketing nimmt jedoch einen besonderen Platz ein. "Es gibt kaum eine effizientere und kostengünstige Marketing-Maßnahme als E-Mail-Marketing", erklärt Max Klinger, Experte in diesem Bereich und Geschäftsführer der Adindex GmbH (https://www.adindex.de) aus Paderborn. Der große Vorteil liege vor allem darin, dass ein Besucher nicht nur als Interessent (Lead) geworben wird und einmal einen Kauf tätigt. Vielmehr sei es möglich, durch geschickte E-Mail-Marketing-Maßnahmen eine langfristige und lukrative Kundenbeziehung aufzubauen, so Klinger weiter.Der E-Mail-Marketing-Experte erklärt die Vorteile kurz und bündig: "E-Mail-Marketing lässt sich bereits mit einem verhältnismäßig kleinen Budget starten. Über passende Werbekampagnen und gute Content-Angebote (Lead-Magneten) können interessierte Personen zielsicher adressiert und angesprochen werden. Durch die Reaktion der Interessenten auf einzelne Mails lässt sich zudem deutlich mehr über die Wünsche und Vorlieben der Kunden herausfinden. Eine gute Automatisierung sorgt zudem dafür, dass diese Marketing-Form ohne großen Aufwand umsetzbar ist."Fazit: Wer seine Kundengewinnung und Kundenbindung in Zeiten digitalen Marketings optimieren und automatisieren will, kommt um E-Mail-Marketing nicht herum und sollte auf Experten zurück greifen.Pressekontakt:Max Klinger052512020270max.klinger@adindex.deOriginal-Content von: adindex GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165955/5383581