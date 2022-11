EUR/USD: Hochspannung vor Powell-Rede - EU-Inflation im Fokus

Mit großer Spannung blicken Anleger am Mittwochabend auf eine Rede von Fed-Chef Jerome Powell. Gleichzeitig gibt eine rückläufige EU-Inflationsrate Anlass zur Hoffnung, dass das Tempo im EZB-Zinserhöhungszyklus in Zukunft wieder moderater ausfallen könnte. Das Währungspaar EUR/USD notiert am Mittwochvormittag zunächst bei 1,035 Dollar und damit rund 0,24 Prozent im Plus. Ebenfalls kann sich der Euro gegenüber dem Dollar weiterhin über der psychologisch bedeutenden Paritätsmarke behaupten. Fed-Chef Jerome Powell tritt vor die Öffentlichkeit - Anleger erhoffen sich neue Signale in puncto Geldpolitik Am heutigen Abend wird erwartet, dass das Oberhaupt der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) vor die Öffentlichkeit tritt. In gewohnter Manier dürften Anleger die Rede nach geldpolitischen Hinweisen abklopfen. Powell wird über die Wirtschaftsaussichten nebst Arbeitsmarkt bei einem Event in der sogenannten Brookings Institution in Washington sprechen. Möglicherweise sind dies seine letzten Äußerungen vor der Notenbanksitzung am 13.- und 14. Dezember.

Nach zuletzt vier Zinsschritten in Serie in Höhe von 75 Basispunkten rechnen Marktteilnehmer immer noch mit einem Zinssprung um 0,50 Prozentpunkte auf der letzten Sitzung des Jahres. Anlass zur Hoffnung gaben zuletzt rückläufige Inflationsdaten, welche die Zinsfantasien drosselten.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

