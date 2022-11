Hätte die FTX Pleite auch in der EU passieren könne, oder ist die Regulatorik besser aufgestellt als in den USA?! darüber spricht Patrick Dewayne mit dem Leiter des Blockchain Centers Frankfurt. Inhaltlich und thematisch befassen wir uns heute mit zwei Themenschwerpunkten, zum einen blicken wir auf die Verwerfungen an der Kryptobörse FTX und deren Pleite und betrachten Ursachen und Konsequenzen daraus. Gleichzeitig werfen wir einen Blick nach vorne und besprechen die aktuellen Entwicklungen bei der Strukturierung von Indices im Kontext von Tokens und Decentralized Crypto Currencies. Wie können Anlegerinnen und Anleger wieder Vertrauen aufbauen zu andern Plattformen und deren Betreibern? Welche gesetzlichen Standards sind nötig und umsetzbar und was ist in diesem Zusammenhang die ITSA und worin besteht ihre Aufgabe?