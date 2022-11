Der letzte Kauf, First Solar, steht bereits 20 Prozent im Plus. Nun wird auch schon der nächste Midcap-Wert ins TSI USA-Depot aufgenommen. Das Entscheidungsmerkmal? Höchste Trendstärke! Nur so ist das Renditeziel von 100 Prozent in drei Jahren möglich. Diese Aktien sind im Rennen.Im TSI-USA-Depot ist ein Midcap-Platz zu vergeben. Die Bedingung: Die Aktie muss über eine äußerst hohe Trendstärke verfügen. Auf diese Weise stellt das Team rund um Stefan Sommer sicher, dass sich der Zukauf genauso erfolgreich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...