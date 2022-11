Christoph Zwermann gibt Einblicke in der Zielgraden des Jahres in die großen Aktienindizes und beleuchtet das ganz große Bild, so wie die künftigen Perspektiven. Wir haben seit den Tiefständen im September und Oktober an den Aktienmärkten eine satte Rally hingelegt, und es hat den Anschein, dass wir teilweise die Bärenmärkte hinter uns gelassen haben. Die Frage die über all dem steht: Warum steigen die Märkte, wenn es einiges an makroökonomisch so schlecht aussieht ? Die US Renditen der 10-jährigen Anleihen sind in den letzten Tagen wieder etwas zurückgekommen. Warum sie Kraft tanken, um sich künftig wieder nach oben zu entwickeln verrät Christoph Zwermann genauso, wie seine Erwartungen beim Währungspaar USD/JYN und wirft auch noch auf den BRENT Preis und seine Erwartungen.