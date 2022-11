Tesla ist in der Elektroauto-Industrie in den USA wie immer auf Platz 1. Bald kann es aber, laut den Experten von S&P Global Mobility, mit der Marktführung von 71 Prozent vorbei sein. Der Chef, Elon Musk, hat aber schon Pläne geschmiedet, um die Marktposition zu verteidigen oder gar zu stärken. Marktanteil soll in 2025 auf unter 20 Prozent fallen Schon 2025 soll sich der Marktanteil Teslas auf unter 20 Produzent reduzieren, so jedenfalls die Experten ...

