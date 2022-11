Er verstärkt damit per 1. Januar 2023 das Führungsteam zusätzlich zu Ralf Glabischnig und Marco Bumbacher.Zug - Der Verwaltungsrat der Inacta Group AG hat Alexander Bojer neu in die Gruppenleitung der Inacta gewählt. Er verstärkt damit per 1. Januar 2023 das Führungsteam zusätzlich zu Ralf Glabischnig und Marco Bumbacher. Alexander wird als CEO der Inacta AG das operative Kerngeschäft im Bereich Consulting und Product Development weiter vorantreiben. Ralf Glabischnig wird sich zukünftig auf das...

