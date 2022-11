Der harte Null-Covid-Kurs der Regierung in Peking gefährdet nicht nur die chinesische Wirtschaft, sondern auch die globale Konjunktur. Zudem hatten am Wochenende viele Menschen in China gegen die Null-Covid-Politik protestiert, seitdem versucht die Polizei weitere Proteste rigoros zu verhindern. Die Parteiführung kündigte nun auch an, hart gegen "Infiltration und Sabotage" vorzugehen. Das alles birgt Risiken ...

