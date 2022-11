Der EuroStoxx50 als Leitindex der Eurozone steigt um 0,77 Prozent auf 3964,72 Punkte.Paris / London - Freundlich haben sich die europäischen Aktienmärkte am Mittwoch präsentiert. Der EuroStoxx50 als Leitindex der Eurozone stieg um 0,77 Prozent auf 3964,72 Punkte. Damit bleibt der Index in unmittelbarer Reichweite der 4000-Punkte-Marke, nachdem er einen starken Börsenmonat November absolviert hatte, mit einem Gewinn von fast zehn Prozent. Was die Gewinne zur Wochenmitte wert sind...

