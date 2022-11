Lars Winter lässt sich vertreten, Alfred Maydorn ist wieder ins Ausland geflüchtet und Martin Weiß kämpft ums Überleben. In etwa so könnte man den aktuellen Stand zusammenfassen. Die heutige Ausgabe wirft also mal wieder einige Fragen auf. Wie geht es jetzt weiter? Alfred Maydorn (Autor des Börsendienstes "maydornreport"), Martin Weiß (stellvertretender Chefredakteur des Anlegermagazins DER AKTIONÄR) und Lars Winter (stellvertretender Chefredakteur des Anlegermagazins BÖRSE ONLINE) kämpfen um den Titel "Depot Champ 2022".