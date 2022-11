Planview kooperiert mit AWS, um Innovationen zu beschleunigen und das Kundenerlebnis zu verbessern

Planview, ein Weltmarktführer im Bereich Portfolio Management und Work Management, gab heute die Entscheidung für Amazon Web Services, Inc. (AWS) als bevorzugten Public Cloud Provider bekannt. Planview greift auf das breite Portfolio an Cloud-Technologien und -Lösungen von AWS zurück, um die Effizienz, Sicherheit und Zuverlässigkeit zu steigern, die für die Skalierung der vernetzten Lösungsplattform von Planview und die Innovationsförderung bei den Kunden von Planview erforderlich sind.

Die weitere Nutzung der Bandbreite und Innovationskraft der Cloud-Technologien und -Lösungen von AWS ermöglicht es Planview, neue Marktchancen schnell zu ergreifen und über die vernetzte Planview-Plattform noch besser auf die Bedürfnisse der Kunden einzugehen. Planview arbeitet mit AWS zusammen, um die operative Effizienz des Unternehmens durch Automatisierung, optimierte Prozesse und Echtzeit-Analysen zu verbessern. Mit dieser Cloud-Infrastruktur wird Planview seinen 2,6 Millionen Nutzern weltweit weiterhin erstklassigen Service bieten.

"Kontinuierliche Innovation ist das Herzstück unserer Mission, die Zukunft der vernetzten Arbeit für unsere Kunden zu ermöglichen", so Razat Gaurav, CEO von Planview. "AWS stellt uns die zuverlässige Basis und die Agilität zur Verfügung, die wir brauchen, um auch in Zukunft Innovationen voranzutreiben, unsere globalen Geschäftstätigkeiten zu skalieren und schnell, sicher und effizient als Rückgrat für unsere vernetzte Plattform zu dienen, die sowohl unsere Organisation als auch die unserer Kunden unterstützt. Mit AWS werden wir unserem wachsenden Kundenstamm weiterhin dabei helfen, Ideen projekt- und produktübergreifend in die Tat umzusetzen und insbesondere in Zeiten des Wandels positive Ergebnisse zu erzielen."

"Durch die Entwicklung und Skalierung neuer Services auf AWS kann Planview seinen Kunden die nötige Transparenz bieten, um Teams, Pläne und Möglichkeiten miteinander zu verbinden und so eine erfolgreiche digitale Transformation voranzutreiben", so Rich Geraffo, Vice President of North America bei AWS. "Die Infrastruktur und die branchenführenden Services von AWS werden Planview dabei unterstützen, neue Einsichten zu gewinnen und den Betrieb zu verbessern. Wir freuen uns auf unsere Zusammenarbeit mit Planview, um neue Wege für seine Unternehmenskunden zu entwickeln, damit diese ihre Daten in Echtzeit optimal nutzen und ihre strategischen Ziele erreichen können."

