An der Wall Street sorgen die Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell am Mittwoch für Erleichterung. Der Dow Jones springt um 300 Punkte in die Höhe und notiert bei 33.948 Zählern rund 0,3 Prozent im Plus. Lesen Sie die Aussagen von Powell im Überblick. Das hat Jerome Powell während einer Rede am Abend gesagt: - Inflation ist noch immer viel zu hoch- Wir haben noch einen langen Weg zu gehen für Preisstabilität- Zeit für moderate Zinserhöhung könnte im Dezember kommen- Der absolute Zinsgipfel liegt wahrscheinlich ...

