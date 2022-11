Bonn (ots) -



Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß, hat deutlich gemacht, dass der aktuelle Fachkräftemangel in Krankenhäusern und Kinderkliniken schon lange absehbar gewesen sei. "Wir mussten bereits vor der Pandemie immer wieder an Personal sparen, die Pandemie hat die Lage noch einmal beschleunigt", so Gaß im Fernsehsender phoenix. Hinzu komme, dass in den vergangenen zweieinhalb Jahren viele Mitarbeiter bis an den Rand der Erschöpfung gearbeitet hätten und nicht wenige in Teilzeit gegangen seien. "Das führt jetzt in der Summe zu einer sehr, sehr angespannten Situation", warnte Gaß.



Kurzfristig werde man das Problem nicht lösen können, und vor allem in den Kinderklinken müssten die Verantwortlichen jetzt darauf achten, dass sie die Kinder nach medizinischer Dringlichkeit aufnähmen. Derzeit sehe man viele Kinder mit Viruserkrankungen, die aufgrund der diversen Corona-Schutzmaßnahmen in den vergangenen Jahren keinen Immunschutz hätten aufbauen können. "Das bringt die Klinikstandorte nochmal zusätzlich in die Bredouille", war der DKG-Vorstandschef überzeugt. Die politisch Verantwortlichen müssten mittel- und langfristig dafür sorgen, "dass die Krankenhäuser so finanziert werden, dass die Personaldecke auch nachhaltig größer wird und wir dann bei solchen saisonalen Schwankungen nicht in derartige Notlagen kommen".



