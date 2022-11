Die Aussicht auf nur noch moderat steigende Zinsen treibt zur Wochenmitte vor allem Aktien aus dem Technologiesektor kräftig an. Der Nasdaq Composite Index verbessert sich um 2,4 Prozent auf 11.186 Zähler und notiert knapp unter Tageshoch. Vor allem die Aktie eines Big-Tech-Unternehmens sticht aus der Masse hervor. Der Streamingriese Netflix klettert um mehr als fünf Prozent in die Höhe und kratzt erneut an der 300-Dollar-Marke. Das Papier war bereits vor den Aussagen von Jerome Powell in der Aufwärtsbewegung, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...