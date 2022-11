Silicon Valley-Veteran Paul Sells leitet ABS-Tochtergesellschaft, um branchenweit erstes SaaS-Unternehmen (Software as a Service) zu schaffen

ABS gab heute den Start von ABS Wavesight, einem neuartigen maritimen SaaS-Unternehmen (Software as a service) bekannt, das sich der Unterstützung von Reedern und Schiffsbetreibern widmet, um die Compliance-Bestrebungen zu optimieren, während gleichzeitig der wettbewerbsfähige, effizientere und nachhaltige Betrieb aufrechterhalten bleibt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221129005864/de/

ABS Launches ABS Wavesight, a New Maritime Software Company Dedicated to Leading Fleet Operations into the 21st Century (Photo: Business Wire)

Aufbauend auf der 160-jährigen Tradition maritimer Innovation und Sicherheit von ABS kombiniert ABS Wavesight die branchenweit führenden Plattformen Nautical Systemsund My Digital Fleet, die insgesamt auf mehr als 5.000 Seefahrzeugen im weltweiten Flotteneinsatz installiert wurden.

"ABS Wavesight überragt durch Vereinigung der umfassenden Angebote von Nautical Systems und der innovativen Leistungs- und Compliance-Tools von My Digital Fleet in einem einzigen leistungsfähigen neuen SaaS-Geschäftsmodell andere maritime Softwarehäuser", so Christopher J. Wiernicki, ABS Chairman, President und CEO. "ABS Wavesight ergänzt die Kernklassifikationsdienste von ABS und ist ein wichtiger Bestandteil unserer Gesamtunternehmensstrategie, um unsere Kunden und die Branche bei der Entwicklung eines saubereren, intelligenteren und sichereren Schifffahrtsbetriebs unterstützen zu können."

Im Gegensatz zu anderen Wettbewerbern sichern die speziell gefertigten und integrierten Lösungen von ABS Wavesight eine durchgehende Benutzererfahrung, welche die Kosten reduziert, die Sicherheit verbessert und Ineffizienzen ausräumt.

"Unsere Vision für ABS Wavesight ist es, unseren Kunden mithilfe einer Palette von Produkten, die integrierte Lösungen im Gegensatz zu bruchstückhaften Angeboten anderer Anbieter, offene APIs im Gegensatz zu geschlossenen Systemen, die keinerlei Daten teilen, und eine flexible Architektur für eine problemlose Systemintegration und -wartung im Gegensatz zu kostspieligen Upgrades bieten, alle paar Jahre einen beispiellosen Mehrwert zur Verfügung stellen zu können", so Paul Sells, ABS Wavesight CEO und President. "Unser Hauptaugenmerk liegt auf unserer Softwareentwicklung, die unsere Kunden unterstützt, eine größere Sichtbarkeit auf ihren bestehenden Betrieb zu erreichen, um Risiken zu vermindern und operative Exzellenz bereitzustellen, während die Schifffahrt zu neuen Horizonten aufbricht."

Zu den Vorzeigeprodukten von ABS Wavesight zählen My Digital Fleet, eine KI-getriebene analytische und Leistungsvisualisierungsplattform, und Nautical Systems, das Flottenmanagement-System, das umfassende Tools zur Verbesserung der Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit bietet. ABS Wavesight baut auf diesen Fähigkeiten durch nahtlose Integration sowohl von Produkten für eine beispiellose Sichtbarkeit auf die Flottenanlagen als auch von Echtzeit-Einblicken auf, die einen nachhaltigen Betrieb fördern und die Betriebsrisiken reduzieren.

Entscheidende Vorteile von ABS Wavesight und seinen Produktmerkmalen:

Eine klare Vision für maritime digitale Software mit einer breiten, integrierten Produktpalette

Unternehmenszuverlässigkeit und -stabilität dank einer 160-jährigen Erfahrung von ABS

Risikobasierte Geschäftsintelligenz mit der Fähigkeit, vorausschauende Entscheidungsfindung mithilfe von künstlicher Intelligenz unterstützen zu können

CII-Immissionsberechnung (Carbon Intensity Indicator) und Vorhersage, um Risiken zu vermeiden und die Bewertung zu verbessern

Tiefgehende Einsicht in den Kraftstoffverbrauch, wobei die Effektivität von Schiffsrouten verbessert wird

Nahtlose Integration von branchenweit vertrauenswürdigen Daten von Drittanbietern in eine einzige Plattform

ABS Wavesight fördert die strategische Zusammenarbeit zwischen Branchenpartnerschaften, wie beispielsweise Kongsberg Digital und Sofar Ocean mit führenden Betreibern und Reedern, wie etwa Capital Ship Management und Diana Shipping Services S.A., welche die My Digital Fleet Plattform implementieren, um organisatorische Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen.

Weitere Informationen über ABS Wavesight finden Sie auf der Unternehmenswebsite unter www.abswavesight.com.

Über ABS Wavesight

ABS Wavesight, eine Tochtergesellschaft von ABS, ist ein Weltmarktführer im Bereich maritimer Technologie zur Dekarbonisierung der Operationen auf See durch Digitalisierung. Aufbauend auf der Erfolgsgeschichte der branchenweit führenden My Digital Fleet und der Nautical Systems Plattformen bietet ABS Wavesight den maritimen Kunden innovative Flottenmanagement-Software, um die Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit seiner Operationen auf See zu verbessern. Das Portfolio von ABS Wavesight umfasst proprietäre Best-in-Class-Technologie und Integrationen von Drittanbietern, die beispiellose Einsichten in alle Aspekte des Flottenbetriebs vermitteln.

Über ABS

ABS, ein weltweit führender Anbieter von Klassifizierungs- und technischen Beratungsdiensten für die Schifffahrts- und Offshore-Branche, setzt Standards für Sicherheit und Spitzenleistungen bei der Konzeption und Konstruktion. Mit einem Hauptaugenmerk auf die sichere und praktische Umsetzung fortschrittlicher Technologien und digitaler Lösungen arbeitet ABS bei der Entwicklung akkurater und kosteneffizienter Konformität, optimierter Leistung und betrieblicher Effizienz für Schifffahrts- und Offshore-Anlagen mit Branchenvertretern und Kunden zusammen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221129005864/de/

Contacts:

Weitere Informationen erhalten Sie von ABS Media Relations: glewis@eagle.org