Arm gab heute die Bestellung neuer Verwaltungsratsmitglieder bekannt: Dr. Paul E. Jacobs, Chairman und CEO von XCOM Labs und ehemaliger CEO und Executive Chairman von Qualcomm Inc. sowie Rosemary Schooler, ehemalige Corporate Vice President und General Manager of Data Center and AI Sales bei Intel. Beide bringen umfangreiche Erfahrungen mit börsennotierten Unternehmen in den Bereichen Technologieentwicklung, Geschäftsstrategie und Unternehmensführung bei Arm ein. Hintergrund ist die Vorbereitung des Unternehmens auf eine Börsennotierung.

"Das einzigartige Knowhow und die umfassende Erfahrung, die Paul Jacobs und Rosemary Schooler mitbringen, unterstützen uns bei der Erweiterung und Diversifizierung unseres Gremiums und sind für Arm in einer so entscheidenden Phase unserer Entwicklung von großem Wert", so Rene Haas, CEO von Arm.

Rene Haas weiter: "Paul Jacobs weist eine unglaubliche Erfolgsbilanz bei der Entwicklung von Spitzentechnologien und der Führung von Qualcomm in einer erstaunlichen Wachstumsphase auf. Rosemary Schooler hat während ihrer langen Karriere bei Intel außergewöhnliche Führungsqualitäten bewiesen, indem sie strategische Prioritäten gesetzt und umgesetzt, Innovationen vorangetrieben und Kundenbeziehungen in einer Vielzahl von Geschäftsbereichen von Intel gepflegt hat. Ich freue mich darauf, sowohl mit Paul als auch mit Rosemary zusammenzuarbeiten, wenn wir unsere Führungsposition im Halbleiter-Ökosystem stärken und uns auf die öffentlichen Märkte vorbereiten."

"Ich habe seit den Anfängen des Smartphones und des drahtlosen Internets mit Arm zusammengearbeitet", fügte Paul E. Jacobs hinzu. "Mit der zunehmenden Verbreitung von Informationstechnologie entstehen neue Möglichkeiten, die marktführende Position von Arm auszubauen. Ich freue mich darauf, dem Vorstand von Arm beizutreten und mit dem Weltklasse-Team hier zusammenzuarbeiten, um die nächsten technologischen Revolutionen voranzutreiben."

"Arm ist auf dem besten Weg, eine führende Position in der Halbleiter- und Computerindustrie einzunehmen", erläuterte Rosemary Schooler. "Die Zusammenarbeit mit Kunden zur Lösung ihrer komplexesten technologischen Herausforderungen ist der Schwerpunkt meiner Karriere. Ich bin begeistert, zu Arm zu kommen und freue mich darauf, das Unternehmen dabei zu unterstützen, seine Präsenz im Bereich Connected Computing weltweit auszubauen."

Über Paul E. Jacobs

Paul E. Jacobs, Ph.D., ist der Vorsitzende und CEO von XCOM Labs, das er 2018 gegründet hat, um hochleistungsfähige Mobilfunktechnologien und -anwendungen zu entwickeln. Vor XCOM war Dr. Jacobs als CEO und Executive Chairman von Qualcomm Inc. tätig, wo er die Anstrengungen des Unternehmens zur Entwicklung und Kommerzialisierung grundlegender Durchbrüche in der Mobilfunktechnologie leitete, die die Revolutionen des drahtlosen Internets und des Smartphones vorantrieben. Während seiner Amtszeit als CEO vervierfachte sich der Umsatz von Qualcomm und verdoppelte sich die Marktkapitalisierung des Unternehmens. Dr. Jacobs ist ein produktiver Erfinder mit über 80 erteilten oder angemeldeten US-Patenten im Bereich der Mobilfunktechnologie und -geräte.

Dr. Jacobs ist derzeit als Verwaltungsratsmitglied von Dropbox, Inc. und FIRST tätig. Er erwarb einen B.S. in Elektrotechnik und Informatik, einen M.S. in Elektrotechnik und einen Ph.D. in Elektrotechnik und Informatik an der UC Berkeley. Er gründete das Jacobs Institute for Design Innovation in Berkeley. Dr. Jacobs ist Mitglied der National Academy of Engineering und ein Fellow der American Academy of Arts and Sciences.

Über Rosemary Schooler

Rosemary Schooler ist eine erfolgreiche Führungspersönlichkeit mit über 30 Jahren Erfahrung in der globalen Technologiebranche. Zuletzt war sie als Corporate Vice President und General Manager of Data Center and AI Sales bei Intel Corporation tätig. Während ihrer 33-jährigen Karriere bei Intel leitete und überwachte sie den Vertrieb und die Unternehmensstrategie für das IoT-Geschäft von Intel Corporation. Darüber hinaus hatte sie Positionen als Vice President- und General Manager bei einer Reihe von Intel-Start-up-Initiativen in den Bereichen Embedded/IoT, Networking und Storage inne, einschließlich PnL, Architektur, Produktentwicklung und Kundenerfolg. Im Rahmen ihrer Aufgaben im Networking-Bereich leitete Rosemary Schooler branchenverändernde Initiativen wie Network Function Virtualization (NFV) sowie Technologien wie das Data Plane Development Kit (DPDK).

Rosemary Schooler unterstützt sowohl Brancheninitiativen wie ATIS und TIA als auch gemeinnützige Organisationen wie das National Center for Women in Technology (NCWIT). Zuvor war sie unabhängiges Vorstandsmitglied bei Cloudera und ist derzeit im Vorstand von Zurn Water Solutions tätig. Sie erwarb einen BS in Keramikwissenschaften und -technik an der Penn State University.

Über Arm

Die Technologie von Arm bestimmt die Zukunft der Datenverarbeitung. Unsere energieeffizienten Prozessorentwicklungen und Softwareplattformen haben fortschrittliches Computing in mehr als 240 Milliarden Chips ermöglicht. Unsere Technologien unterstützen sicher Produkte vom Sensor über das Smartphone bis hin zum Supercomputer. Gemeinsam mit mehr als 1.000 Technologiepartnern sorgen wir dafür, dass künstliche Intelligenz überall funktioniert. In puncto Cybersicherheit liefern wir die Grundlage für das Vertrauen in die digitale Welt vom Chip bis zur Cloud. Die Zukunft wird auf Arm gebaut.

