Sentry, der führende Anbieter von Developer-First-Anwendungsüberwachung, gab heute bekannt, dass er Codecov erworben hat, das führende dedizierte Berichterstattungssystem für Codeabdeckung, das Entwicklern nützliche Einblicke in ihren Arbeitsablauf bietet. Diese Erweiterung verbessert das Produktangebot von Sentry für Entwicklungsteams, um die Codequalität und Geschwindigkeit noch früher im Lebenszyklus einer Entwicklung zu erhöhen, Korrekturen zu beschleunigen und den Endbenutzern ein noch benutzerfreundlicheres Produkt bieten zu können.

"Unser Ziel bestand schon immer darin, Entwickler durch Kontext und Erkenntnisse in die Lage zu versetzen, qualitativ hochwertigen Code schneller als Andere zu liefern, im Kontrast zu Dashboards und Tools, die offen gesagt nicht für die Lösung von Problemen entwickelt wurden", sagte Milin Desai, CEO von Sentry. "Das Codecov-Team teilt diesen einzigartigen Fokus und ermöglicht es uns, Entwicklern noch umfassendere Einblicke in die Codequalität ihrer Anwendung zu einem früheren Zeitpunkt im Entwicklungszyklus zu ermöglichen."

Codecov ist das führende dedizierte Codeabdeckungssystem, das Tausenden von Entwicklungsteams in Unternehmen wie Lyft, Slack, Washington Post, GoodRx und Alteryx dabei hilft, zuverlässig stabilen Code zu liefern. Ähnlich wie Sentry arbeitet Codecov innerhalb der bestehenden Workflows der Software-Entwickler und liefert Feedback und Einblicke sowie Kontrolle über die Qualität des Codes, unabhängig von der Plattform, der Sprache und den CI/CD-Tools. Durch diese Anschaffung profitieren Sentry-Kunden sowohl vor als auch nach der Bereitstellung ihrer Software von Einblicken und Schutzfunktionen bezüglich ihrer Codequalität.

"Bei Lyft möchten wir unseren Entwicklern dabei helfen, Code so schnell und zuverlässig wie möglich zu liefern, indem wir eine Umgebung bereitstellen, in der sie den Code zuversichtlich ändern und versenden können", sagte Jun Li, Staff Software Engineer bei Lyft. "Codecov bietet unseren Teams eine Quelle der Wahrheit. Es verringert Reibungsverluste, da es flexibel genug ist, um sich in jede Sprache und jedes CI/CD zu integrieren, sodass Ingenieure die Auswirkungen sehen und tiefer in Codeänderungen eindringen können, und das alles an einem Ort. Die Implementierung von Codecov hat die allgemeine Benutzerfreundlichkeit für Entwickler verbessert und wir beobachten, dass es in unseren Teams zunehmend Verbreitung findet."

"Vom ersten Tag an lag unser Hauptaugenmerk auf der Verwendung von Tools wie Code Coverage, um Entwicklern dabei zu helfen, schnell und zuverlässig zu liefern", sagte Jerrod Engelberg, CEO von Codecov. "Sentry und Codecov stimmen offensichtlich darin überein, wie wir Entwicklern die Möglichkeit verschaffen wollen, sich bei der Durchführung und Auslieferung von Änderungen sicher fühlen zu können. Wir erklimmen denselben Gipfel der Softwarezuverlässigkeit von verschiedenen Seiten, und damit werden unsere neuen und bestehenden Kunden schnellere Entwicklungszyklen, ein schnelleres Auffinden und Beheben von Fehlern und eine insgesamt benutzerfreundlichere Entwicklungsumgebung genießen."

Codecov bietet intelligente Codeabdeckung und unterstützt Sentrys Engagement, auf den sich entwickelnden Bedarf von Softwareentwicklern einzugehen, die Tools verwenden, die nicht speziell für ihre Arbeitsabläufe oder ihre dringendsten Probleme entwickelt wurden. Die Erweiterung um Codecov wird zusammen mit den anderen jüngsten Investitionen von Sentry dazu beitragen, die Anwendungsüberwachung für Softwareentwickler auf der ganzen Welt leistungsfähiger zu machen.

Das talentierte und erfahrene Team von Codecov, einschließlich der Mitbegründer Jerrod Engelberg und Eli Hooten, wird dem Sentry-Team beitreten.

Lesen Sie die Blogs von Sentry und Codecov, um mehr darüber zu erfahren, wie die Unternehmen zusammenarbeiten, um eine neue Ebene umsetzbarer Erkenntnisse direkt in den Workflow der Entwickler einzubringen.

Über Sentry

Für Softwareteams ist Sentry unerlässlich, um die Qualität des Anwendungscodes zu überwachen. Von der Fehlerverfolgung bis zur Leistungsüberwachung haben Entwickler eine klarere Sicht, können schneller Lösungen finden und kontinuierlich etwas über ihre Anwendungen lernen vom Frontend bis zum Backend. Sentry wird von mehr als 3,5 Millionen Entwicklern und 85.000 Organisationen weltweit hoch geschätzt und ermöglicht vielen der weltweit bekanntesten Unternehmen wie Disney, Cloudflare, Eventbrite, Slack, Supercell und Rockstar Games Einblicke auf Codeebene. Weitere Informationen finden Sie unter: sentry.io und folgen Sie Sentry auf GitHub, Twitter, Dribbble oder LinkedIn.

Über Codecov

Codecov ist das führende dedizierte Berichtssystem für Codeabdeckung, das dafür entwickelt wurde, Entwicklern dabei zu helfen, schnell zuverlässigen Code zu liefern. Gleichzeitig hilft es Entwicklungsteams, Zeit zu sparen und die allgemeine Benutzerfreundlichkeit für Entwickler zu erhöhen. Das Unternehmen hilft Tausenden von Entwicklungsteams bei einigen der weltweit größten Unternehmen wie Lyft, Slack, Washington Post, GoodRx und Alteryx, stabilen und fehlerfreien Code mit hochintegrierten Tools bereitzustellen, um Einblicke in die Abdeckung dort zum Vorschein zu bringen, wo sie benötigt werden.

