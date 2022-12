Der kanadische Pipelinebetreiber Enbridge Inc. (ISIN: CA29250N1050, TSX: ENB) wird eine Quartalsdividende von 0,8875 CAD an seine Aktionäre ausschütten. Im Vergleich zum Vorquartal (0,86 CAD) ist dies eine Erhöhung um 3,2 Prozent. Es ist die 28. jährliche Dividendenhebung in Folge. Die Auszahlung erfolgt am 1. März 2023 (Record day: 15. Februar 2023). Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 3,55 CAD ausgeschüttet. ...

