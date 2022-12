News von Trading-Treff.de Das DAX-Monatshoch steht nach der Powell-Rede vor einem Test, die starke Wall Street stützt und damit ist die Chartanalyse am 01.12.2022 zum Monatsstart bullish. Impulse von der Wall Street für den DAX Die Spannung vor den US-Daten und der Rede des US-Fed-Präsidenten Jerome Powell lag gestern förmlich in der Luft. Zunächst startete wir etwas stärker in der Handel und hatten am Morgen somit direkt den Sprung über die 14.430 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...