BANKEN - Deutschlands Banken dürften in diesem Jahr so profitabel gewesen sein wie zuletzt vor zehn Jahren. Die Unternehmensberatung McKinsey traut den Instituten eine Eigenkapitalrendite von mehr als 5 Prozent zu. Allerdings dürfte der internationale Durchschnitt noch deutlich höher liegen und mit bis zu 12,5 Prozent an die Profitabilität kurz vor der Finanzkrise anknüpfen. Im Fall einer weltweiten Rezession könnten die Renditen bis 2026 allerdings auf global 7 Prozent zurückfallen. Die künftigen Wachstumschancen sind international ungleich verteilt. (Handelsblatt)

AUSSENWIRTSCHAFT - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) strebt eine größere Unabhängigkeit der deutschen Wirtschaft von China an. Der Minister plane, deutschen Firmen mit starkem China-Geschäft neue Berichtspflichten aufzuerlegen und die politische Unterstützung für deutsch-chinesische Wirtschaftsprojekte herunterzufahren, berichtete das Nachrichtenportal The Pioneer unter Berufung auf ein Papier zur China-Strategie des Bundeswirtschaftsministeriums. Die Abhängigkeit Deutschlands habe in den vergangenen Jahren zugenommen, heißt es in dem Papier. "Während China seine Abhängigkeit verringert, nimmt die wirtschaftliche Bedeutung Chinas für die EU und Deutschland weiter zu." (The Pioneer)

WOHNUNGSBAU - Der Gesamtverband der deutschen Wohnungs- und Immobilienwirtschaft (GdW) hält das Versprechen der Bundesregierung, jedes Jahr 400.000 neue Wohnungen zu bauen, bereits nach einem Jahr für gescheitert. "Es droht ein Absturz mit Ansage, die Regierung wird ihr Wohnungsziel krachend verfehlen", sagte Verbandspräsident Axel Gedaschko der Bild-Zeitung. Konkret rechnet Gedaschko in diesem Jahr mit nur rund 250.000 neu gebauten Wohnungen in Deutschland. Für 2023 prognostizierte er den Neubau von rund 200.000 Wohnungen, für "2024 dann noch weniger". Als Gründe für den deutlichen Rückgang nannte Gedaschko die erheblich gestiegenen Materialkosten am Bau, die höheren Zinsen sowie gesunkene staatliche Förderung. (Bild)

SPARKASSEN - Im Sparkassenlager läuft die Suche nach einem neuen Präsidenten auf Hochtouren. Die Amtszeit des amtierenden Präsidenten des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands ( DSGV ) Helmut Schleweis läuft Ende 2023 aus. Führende Vertreter der Finanzgruppe dringen auf eine Weichenstellung noch vor Weihnachten. "Dann wäre Ruhe", sagte einer im Gespräch mit der Börsen-Zeitung. Eine DSGV-Mitgliederversammlung könnte den nächsten Präsidenten dann bereits im Januar wählen. (BöZ)

December 01, 2022

