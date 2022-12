DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Fed-Chef Jerome Powell hat angedeutet, dass die Zentralbank bei ihrer nächsten Sitzung im Dezember die Zinsen um 50 Basispunkte erhöhen wird. Sie würde damit die beispiellose Serie von vier Zinserhöhungen um 75 Basispunkte zur Bekämpfung der hohen Inflation beenden. Powell sagte in einer Rede, dass sich der überhitzte Arbeitsmarkt noch weiter abkühlen müsse, damit die Fed zuversichtlich sei, dass die Inflation dauerhaft in Richtung ihres Ziels von 2 Prozent sinken wird. Da die Fed die Zinssätze schnell erhöht habe und es Zeit brauche, bis sich diese Schritte auf die Wirtschaft auswirkten, wäre es sinnvoll, wenn die Notenbanker die Zinserhöhungen verlangsamen würden, erklärte er in seinem für die Brookings Institution vorbereiteten Redetext. "Der Zeitpunkt für eine Verlangsamung der Zinserhöhungen könnte schon bei der Dezember-Sitzung kommen", sagte er.

Die US-Wirtschaft hat sich laut einer Erhebung der US-Notenbank zuletzt schwächer entwickelt. Wie es im Konjunkturbericht Beige Book der Fed heißt, hat die Wirtschaft stagniert oder nur leicht zugelegt und damit im Vergleich zum vorherigen Bericht an Tempo eingebüßt. Die höheren Zinsen und die Inflation belasteten die Aktivität weiterhin. Zudem sei der Pessimismus hinsichtlich der wirtschaftlichen Aussichten gestiegen. Die Verbraucherpreise seien in den meisten Notenbankdistrikten moderat oder stark gestiegen, so die Fed weiter. Der Anstieg der Preise habe sich aber insgesamt etwas verlangsamt dank Verbesserungen in den Lieferketten und einer nachlassenden Nachfrage.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, ausführliches Jahresergebnis

11:00 DE/Rational AG, Kapitalmarkttag

DIVIDENDENABSCHLAG

LVMH: 5,00 Euro

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Einzelhandelsumsatz Oktober saisonbereinigt real PROGNOSE: -0,6% gg Vm zuvor: +1,0% gg Vm 09:55 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) November PROGNOSE: 46,7 1. Veröff.: 46,7 zuvor: 45,1 - CH 08:30 Verbraucherpreise November PROGNOSE: +3,0% gg Vj zuvor: +3,0% gg Vj - IT 09:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe November PROGNOSE: 47,5 zuvor: 46,5 - FR 09:50 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) November PROGNOSE: 49,1 1. Veröff.: 49,1 zuvor: 47,2 - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) November PROGNOSE: 47,3 1. Veröff.: 47,3 zuvor: 46,4 11:00 Arbeitsmarktdaten Oktober Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 6,6% zuvor: 6,6% - GB 10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) November PROGNOSE: 46,2 1. Veröff.: 46,2 zuvor: 46,2 - US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 235.000 zuvor: 240.000 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Oktober Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) November PROGNOSE: 47,6 1. Veröff.: 47,6 zuvor: 50,4 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe November PROGNOSE: 49,8 Punkte zuvor: 50,2 Punkte 16:00 Bauausgaben Oktober PROGNOSE: -0,2% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 14.598,00 +0,2% E-Mini-Future S&P-500 4.090,50 +0,2% E-Mini-Future Nsdq-100 12.066,00 +0,2% Nikkei-225 28.226,08 +0,9% Schanghai-Composite 3.167,96 +0,5% Hang-Seng-Index 18.837,47 +1,3% +/- Ticks Bund -Future 141,85 +19 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 14.397,04 +0,3% DAX-Future 14.575,00 +1,1% XDAX 14.564,40 +1,1% MDAX 25.593,23 +0,9% TecDAX 3.069,96 +1,5% EuroStoxx50 3.964,72 +0,8% Stoxx50 3.795,90 +0,8% Dow-Jones 34.589,77 +2,2% S&P-500-Index 4.080,11 +3,1% Nasdaq-Comp. 11.468,00 +4,4% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 141,66% +65

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Neue Halbjahreshochs im DAX erwarten Marktteilnehmern am Donnerstag. "US-Notenbankchef Jerome Powell hat den Weg für eine Attacke auf der Oberseite frei gemacht", so ein Marktteilnehmer. Damit dürfte der DAX die Konsolidierung der vergangenen Tage beenden. Der DAX-Future notiert am Morgen bereits über der 14.600er Marke: erstmals seit Juni.

Rückblick: Freundlich - Die jährliche Inflationsrate in der Eurozone ist im November auf 10,0 von 10,6 Prozent im Oktober gesunken. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten eine Rate von 10,4 Prozent vorhergesagt. Renault lagen 3 Prozent fester im Markt. Stützend wirkten offenbar Medienberichte, laut denen der Autobauer im Dezember Pläne für eine restrukturierte Allianz mit Nissan bekannt geben könnte. Für Telecom Italia ging es 5,2 Prozent nach unten. Ein Bieterkonsortium hat die Annahmefrist für die geplante Fusion der Netzsparte von Telecom Italia mit dem Rivalen Open Fiber verstreichen lassen.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Gut im Markt lagen Autowerte. Kurstreiber waren weiter die Hoffnungen auf ein Ende der Lieferkettenprobleme. BMW gewannen 1,8 Prozent, Mercedes-Benz 3 Prozent und VW 1,5 Prozent. Die Royal Bank of Canada (RBC) zeigt sich optimistisch für Delivery Hero. Sie stuft die Aktie weiterhin als Outperformer ein und hat das Kursziel auf 85 von 75 Euro erhöht. Der Kurs stieg um 4 Prozent. United Internet zogen um 5,4 Prozent an, hier hat die UBS eine Kaufempfehlung ausgesprochen. Und Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens Energy auf 25,70 von 24,30 Euro erhöht, die Kaufempfehlung hat das Haus bekräftigt. Der Kurs gewann 0,9 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Mit den einbrechenden Marktzinsen in den USA waren auf beiden Seiten des Atlantiks vor allem die zinsreagiblen Technologiewerte gefragt. So wurden Aixtron und Infineon bei Lang & Schwarz jeweils 2 Prozent fester gehandelt. "Gekauft wurden auch solche Aktien, die zuletzt eher schwächer gelaufen waren", so ein Marktteilnehmer. Adidas wurden 1,5 Prozent fester getaxt.

USA - AKTIEN

Sehr fest - US-Notenbankgouverneur Jerome Powell hat der Wall Street im späten Geschäft den entscheidenden Impuls verliehen und an den Aktienmärkten eine Rally ausgelöst. Denn er sagte, was Aktien- und Rentenanleger hören wollten. Powell deutete eine Verlangsamung des Zinserhöhungstempos an. Powell und auch Fed-Gouverneurin Lisa Cook ließen zwar keine Zweifel aufkommen, dass die Inflation in den USA trotz der leichten Abschwächung im Oktober noch immer deutlich zu hoch ausfalle. Doch gingen solche Worte in der allgemeinen Euphorie über ein verlangsamtes Zinstempo unter, zumal sich die US-Wirtschaft laut Beige Book der Fed zuletzt schwächer entwickelt hatte. Diese Erkenntnis stützte die Hoffnungen des Marktes auf ein geringeres Tempo im Zinserhöhungszyklus. Dazu passten auch ein schwacher ADP-Bericht und ein schwacher Einkaufsmanagerindex aus dem Großraum Chicago. Hewlett Packard Enterprise verteuerten sich um 8,5 Prozent. Der Informationstechnologiekonzern hatte die Analystenerwartung getroffen und zudem einen starken Umsatzausblick gegeben. Workday haussierten um 17,2 Prozent. Der Konzern hatte den Ausblick nach oben genommen und ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Intuit stiegen um 7,3 Prozent. Das Unternehmen übertraf die Erwartungen der Wall Street. Doordash gewannen 9,2 Prozent, der Essenslieferdienst strich 1.250 Stellen.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,35 -11,6 4,47 362,1 5 Jahre 3,78 -14,4 3,92 252,0 7 Jahre 3,73 -12,5 3,85 228,7 10 Jahre 3,65 -9,8 3,75 213,9 30 Jahre 3,76 -4,8 3,80 185,6

US-Staatsanleihen wurden nach der Powell-Rede rege gekauft - die Renditen - vor allem bei den kürzeren Laufzeiten, die sensibler auf die Zinspolitik reagieren - sackten deutlich ab.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi, 17:21 Uhr % YTD EUR/USD 1,0444 +0,3% 1,0409 1,0315 -8,2% EUR/JPY 142,49 -0,9% 143,74 143,74 +8,9% EUR/CHF 1,0594 +0,1% 1,0577 1,0521 -5,0% EUR/GBP 0,8634 +0,0% 0,8631 0,8648 +2,8% USD/JPY 136,40 -1,2% 138,09 139,35 +18,5% GBP/USD 1,2097 +0,3% 1,2059 1,1928 -10,6% USD/CNH 7,0552 +0,2% 7,0413 7,0862 +11,0% Bitcoin BTC/USD 17.095,81 -0,5% 17.188,78 16.868,61 -63,0%

Der Dollar geriet mit abstürzenden Marktzinsen gehörig unter Druck, der Dollarindex verlor 0,9 Prozent.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 80,07 80,55 -0,6% -0,48 +15,6% Brent/ICE 86,53 86,97 -0,5% -0,44 +19,4%

Die Ölpreise (+3%) legten deutlich zu. Die Rohöllagerbestände in den USA hatten sich sehr viel üppiger als vom Markt veranschlagt reduziert. Auch der schwache Dollar half.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.782,82 1.768,03 +0,8% +14,79 -2,6% Silber (Spot) 22,36 22,20 +0,7% +0,16 -4,1% Platin (Spot) 1.043,75 1.037,50 +0,6% +6,25 +7,6% Kupfer-Future 3,77 3,73 +1,0% +0,04 -14,5%

Der schwache Greenback sowie die einbrechenden Marktzinsen stützten den Goldpreis.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

HANDELSPOLITIK USA / EU

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat bei seinem Staatsbesuch in den USA scharfe Kritik an den Subventionen für US-Produkte im Kampf gegen den Klimawandel geübt. Die Subventionen seien "super aggressiv" gegenüber französischen Unternehmen, sagte Macron. Die USA könnten damit vielleicht ihre Probleme lösen, "aber Sie werden mein Problem vergrößern". Ohne eine Koordination zwischen den USA und der EU drohten "viele Jobs zerstört" zu werden, sagte Macron weiter. "Ich verlange nur, als guter Freund respektiert zu werden."

DEUTSCHLAND / NORWEGEN

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat Norwegen für die Ausweitungen seiner Gaslieferungen nach Deutschland gedankt und eine engere Zusammenarbeit im Energiebereich in Aussicht gestellt. Nach einem Gespräch mit dem norwegischen Ministerpräsidenten Jonas Gahr Störe erklärte Scholz, dass Norwegen inzwischen Deutschlands wichtigster Gaslieferant sei. Störe sicherte Deutschland und Europa weiterhin hohe Gaslieferungen zu.

RÜSTUNGSPOLITIK DEUTSCHLAND

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will in Kürze die Bestellung des US-Kampfjets F-35 unter Dach und Fach bringen. Das Flugzeug gehöre zu den Rüstungsprojekten, für die "noch in diesem Jahr" Lieferverträge geschlossen werden sollten, sagte Scholz bei einer Sicherheitskonferenz in Berlin. Die US-Jets seien notwendig, damit Deutschland innerhalb der Nato weiter einen "Beitrag zur nuklearen Teilhabe" leisten könne.

RUSSLAND / SYRIEN

Russland hat angesichts einer drohenden türkischen Bodenoffensive in Nordsyrien Truppen zur Verstärkung in ein von kurdischen Kämpfern und syrischen Regierungssoldaten kontrolliertes Gebiet entsandt. Bewohner der Stadt Tal Rifaat nördlich von Aleppo sagten der Nachrichtenagentur AFP, dass russische Soldaten die Stadt erreicht hätten. Der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte zufolge verstärkte Russland zudem seine Truppen an einem nahegelegenen Luftstützpunkt und an der Grenzstadt Kobane.

AIRBUS

Nach Korruptionsverdacht bei Flugzeugverkäufen nach Kasachstan und Libyen hat die französische Justiz ein Abkommen über eine Strafzahlung von Airbus in Höhe von 15,9 Milliarden Euro gebilligt. Der Vorsitzende Richter Stéphane Noël ratifizierte am Mittwoch in Paris das am 18. November zwischen dem europäischen Flugzeugbauer und der Finanzstaatsanwaltschaft getroffene Abkommen in einer öffentlichen Sitzung. Damit vermeidet Airbus eine weitere strafrechtliche Verfolgung.

VIVENDI / LAGARDERE

Die Übernahme des französischen Verlagshauses Lagardere durch den größeren Konkurrenten Vivendi beschäftigt die Brüsseler Kartellwächter. Wie die EU-Kommission mitteilte, hat sie eine vertiefte Untersuchung des Deals eingeleitet. Sie fürchtet, dass die Übernahme den Wettbewerb im französischsprachigen Raum in Europa beeinträchtigen könnte.

TWITTER

EU-Industriekommissar Thierry Breton hat Twitter-Chef Elon Musk am Mittwoch ermahnt, mehr gegen die Verbreitung von Desinformation auf der Online-Plattform zu unternehmen. In einem Videotelefonat sagte Breton Musk, es gebe "noch gewaltig viel Arbeit", um Twitter an das EU-Recht anzupassen. Der Online-Dienst müsse unter anderem die Moderation der Inhalte "erheblich" verstärken und Desinformation "mit Entschlossenheit" bekämpfen, erklärte Breton.

