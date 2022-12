Durch automatisierte Kapazitäten für die Großserienfertigung, um der rapide wachsenden europäischen Nachfrage bei Elektromobilität, Cloud Computing und Industrietechnik zu entsprechen

Boyd, ein weltweit führender Innovator von Technologien für technische Materialien und Wärmemanagement, erweitert seine Präsenz in Europa durch eine neu errichtete Anlage im strategisch gelegenen Gliwice in Polen.

Die jüngste europäische Großserien-Produktionsanlage von Boyd bietet hochmoderne automatisierte Fertigungstechnologien und Montageprozesse für die Produktion komplexer thermischer Systeme und mehrschichtiger technischer Materialien. Die 12.657 Quadratmeter umfassende Anlage ist nach den Standards ISO 9001 und ISO 14001 für Qualitäts- und Umweltmanagement-Systeme zertifiziert. Die Anlage hat die Anforderungen der zweiten Prüfungsstufe für das Automobil-Qualitätsmanagementsystem IATF 16949 erfüllt und steht kurz vor der endgültigen Zertifizierung. Die robusten, spezialisierten Qualitäts- und Umweltmanagement-Systeme von Boyd in Polen sind konzipiert, um der wachsenden europäischen Nachfrage nach eMobility, Cloud Computing und Industrietechnik zu entsprechen. Mit der größten Lötlinie in kontrollierter Atmosphäre (Controlled Atmosphere Brazing, CAB) des Unternehmens ist der Standort gut positioniert, um Flüssigkühltechnik für Elektromobilität in einem Umfang bereitzustellen, wie er von den europäischen Herstellern elektrischer Fahrzeuge verlangt wird.

"Wir bewerten kontinuierlich unsere Betriebsstruktur und richten sie an der Marktnachfrage und den Kundenbedürfnissen aus", sagte Doug Britt, CEO von Boyd. "Unsere Kunden möchten in der Region gefertigte Komponenten, in der Nähe ihres Gebrauchs. Boyd verfügt über die Agilität, Kapazitäten zu erweitern und in einer bestimmten Region zügig zu skalieren, um diesen Anforderungen zu entsprechen."

Die Technik, Ressourcen, erweiterte Kapazität und engagierten Mitarbeitenden von Boyd Poland Sp. z.o.o. werden es Boyd ermöglichen, die Kundenerwartungen hinsichtlich Leistung und Umfang in hochregulierten, rapide wachsenden Branchen weiterhin zu übertreffen.

Über Boyd

Boyd ist der bewährte globale Innovator für nachhaltige Lösungen, mit denen die Produkte unserer Kundschaft besser, sicherer, schneller und zuverlässiger werden. Unsere innovativen technischen Materialien und thermischen Lösungen bringen die Technologien unserer Kundschaft voran, sodass die Leistung von 5G-Infrastruktur und der modernsten Rechenzentren der Welt maximiert werden kann. Sie steigern die Verfügbarkeit und erhöhen die Reichweite elektrischer und autonomer Fahrzeuge. Sie verbessern ferner die Genauigkeit hochmoderner patientennaher Gesundheits- und Diagnosesysteme, ermöglichen leistungskritische Flugzeug- und Verteidigungstechnologien und beschleunigen Innovationen bei der nächsten Generation elektronischer Geräte und Schnittstellen zwischen Mensch und Maschine. Im Zentrum der globalen Produktion von Boyd steht ein umfassendes Engagement für den Schutz der Umwelt mit nachhaltigen, skalierbaren, schlanken, strategisch platzierten regionalen Arbeitsabläufen, mit denen Abfall reduziert und der CO2-Fußabdruck minimiert werden.? Wir befähigen unsere Mitarbeitenden, fördern ihr Potenzial und inspirieren sie dazu, mit Integrität und Verantwortlichkeit das Richtige zu tun und sich so für den Erfolg unserer Kundschaft einzusetzen.

