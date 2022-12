DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

TAGESTHEMA

Fed-Chef Jerome Powell hat angedeutet, dass die Zentralbank bei ihrer nächsten Sitzung im Dezember die Zinsen um 50 Basispunkte erhöhen wird. Sie würde damit die beispiellose Serie von vier Zinserhöhungen um 75 Basispunkte zur Bekämpfung der hohen Inflation beenden. Powell sagte in einer Rede, dass sich der überhitzte Arbeitsmarkt noch weiter abkühlen müsse, damit die Fed zuversichtlich sei, dass die Inflation dauerhaft in Richtung ihres Ziels von 2 Prozent sinken wird. Da die Fed die Zinssätze schnell erhöht habe und es Zeit brauche, bis sich diese Schritte auf die Wirtschaft auswirkten, wäre es sinnvoll, wenn die Notenbanker die Zinserhöhungen verlangsamen würden, erklärte er in seinem für die Brookings Institution vorbereiteten Redetext. "Der Zeitpunkt für eine Verlangsamung der Zinserhöhungen könnte schon bei der Dezember-Sitzung kommen", sagte er.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 235.000 zuvor: 240.000 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Oktober Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) November PROGNOSE: 47,6 1. Veröff.: 47,6 zuvor: 50,4 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe November PROGNOSE: 49,8 Punkte zuvor: 50,2 Punkte 16:00 Bauausgaben Oktober PROGNOSE: -0,2% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.089,25 +0,2% E-Mini-Future Nasdaq-100 12.062,00 +0,2% Nikkei-225 28.226,08 +0,9% Hang-Seng-Index 18.823,51 +1,2% Kospi 2.478,99 +0,3% Shanghai-Composite 3.169,25 +0,6% S&P/ASX 200 7.354,40 +1,0%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Die Hoffnung auf ein weniger straffes Zinserhöhungstempo der US-Notenbank sorgt am Donnerstag auch an den ostasiatischen Börsen für Kursgewinne. Gleichwohl fallen diese nicht so deutlich aus, wie an der Wall Street. Fed-Chef Jerome Powell hat angedeutet, dass die Zentralbank bei ihrer nächsten Sitzung im Dezember die Zinsen um 50 Basispunkte erhöhen wird. Sie würde damit die beispiellose Serie von vier Erhöhungen um 75 Basispunkte zur Bekämpfung der hohen Inflation beenden. Powell sagte in einer Rede, dass sich der überhitzte Arbeitsmarkt noch weiter abkühlen müsse, damit die Fed zuversichtlich sei, dass die Inflation dauerhaft in Richtung ihres Ziels von 2 Prozent sinken wird. Damit rückt der US-Arbeitsmarktbericht für November am Freitag noch stärker in den Fokus. Weiteren Auftrieb erzeugen die jüngsten Äußerungen zur chinesischen Covid-Politik. China scheint seinen Ton bezüglich seiner Covid-19-Politik zu mäßigen, nachdem Vizepremierministerin Sun Chunlan sagte, dass die Bemühungen zur Bekämpfung des Virus in eine neue Phase eintreten, so IG-Marktstratege Yeap Jun Rong. "Das scheint auf Pläne für eine Wiedereröffnung im nächsten Jahr hinzudeuten", ergänzt der Teilnehmer. In China helfen auch etwas besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten. Der Caixin-Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe legte im November leicht auf 49,4 zu, nach 49,2 im Vormonat. Am Vortag hatten die offiziellen Einkaufsmanagerindizes für das Verarbeitende und Nicht-Verarbeitende Gewerbe im November allerdings einen Rückgang verzeichnet.

US-NACHBÖRSE

Im nachbörslichen US-Aktienhandel am Mittwoch standen die Aktien von Salesforce unter Abgabedruck. Die Zahlen des Softwareunternehmens für das dritte Quartal fielen zwar besser als von den Analysten erwartet aus, doch blieb der Umsatzausblick für das laufende vierte Quartal hinter den Schätzungen des Marktes. Zudem verlässt Vize-CEO Bret Taylor das Unternehmen nur ein Jahr, nachdem er an der Seite von Chairman Marc Benioff die Leitung übernommen hatte. Damit endet bereits das zweite Experiment des Unternehmens mit einer Doppelspitze. Die Aktie fiel nachbörslich um 6,9 Prozent. Die Apple-Aktie zeigte sich mit einem kleinen Plus von 0,1 Prozent. Twitter-Chef Elon Musk ist nach seinen Verbalattacken gegen den US-Technologiekonzern zurückgerudert. Die Aktien von Costco Wholesale fielen um 2,9 Prozent. Der Umsatzanstieg des Einzelhändlers blieb im November mit 5,7 Prozent hinter der Zunahme aus dem Vormonat von 7,7 Prozent zurück. Zudem meldete das Unternehmen einen zweistelligen Rückgang bei den E-Commerce-Verkäufen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.589,77 +2,2% 737,24 -4,8% S&P-500 4.080,11 +3,1% 122,48 -14,4% Nasdaq-Comp. 11.468,00 +4,4% 484,22 -26,7% Nasdaq-100 12.030,06 +4,6% 526,61 -26,3% Mittwoch Dienstag Umsatz NYSE (Aktien) 1,98 Mrd 780 Mio Gewinner 2.730 1.823 Verlierer 456 1.338 Unverändert 130 126

Sehr fest - US-Notenbankgouverneur Jerome Powell hat der Wall Street im späten Geschäft den entscheidenden Impuls verliehen und an den Aktienmärkten eine Rally ausgelöst. Denn er sagte, was Aktien- und Rentenanleger hören wollten. Powell deutete eine Verlangsamung des Zinserhöhungstempos an. Powell und auch Fed-Gouverneurin Lisa Cook ließen zwar keine Zweifel aufkommen, dass die Inflation in den USA trotz der leichten Abschwächung im Oktober noch immer deutlich zu hoch ausfalle. Doch gingen sich solche Worte in der allgemeinen Euphorie über ein verlangsamtes Zinstempo unter, zumal sich die US-Wirtschaft laut Beige Book der Fed zuletzt schwächer entwickelt hatte. Diese Erkenntnis stützte die Hoffnungen des Marktes auf ein geringeres Tempo im Zinserhöhungszyklus. Dazu passten auch ein schwacher ADP-Bericht und ein schwacher Einkaufsmanagerindex aus dem Großraum Chicago. Hewlett Packard Enterprise verteuerten sich um 8,5 Prozent. Der Informationstechnologiekonzern hatte die Analystenerwartung getroffen und zudem einen starken Umsatzausblick gegeben. Workday haussierten um 17,2 Prozent. Der Konzern hatte den Ausblick nach oben genommen und ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Intuit stiegen um 7,3 Prozent. Das Unternehmen übertraf die Erwartungen der Wall Street. Doordash gewannen 9,2 Prozent, der Essenslieferdienst strich 1.250 Stellen.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,35 -11,6 4,47 362,1 5 Jahre 3,78 -14,4 3,92 252,0 7 Jahre 3,73 -12,5 3,85 228,7 10 Jahre 3,65 -9,8 3,75 213,9 30 Jahre 3,76 -4,8 3,80 185,6

US-Staatsanleihen wurden nach der Powell-Rede rege gekauft - die Renditen - vor allem bei den kürzeren Laufzeiten, die sensibler auf die Zinspolitik reagieren - sackten deutlich ab.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:49 Uhr % YTD EUR/USD 1,0442 +0,3% 1,0409 1,0354 -8,2% EUR/JPY 142,43 -0,9% 143,74 143,40 +8,8% EUR/GBP 0,8633 +0,0% 0,8631 0,8656 +2,7% GBP/USD 1,2095 +0,3% 1,2059 1,1962 -10,6% USD/JPY 136,40 -1,2% 138,09 138,53 +18,5% USD/KRW 1.299,64 -0,2% 1.301,70 1.317,91 +9,3% USD/CNY 7,0680 -0,3% 7,0925 7,1397 +11,2% USD/CNH 7,0622 +0,3% 7,0413 7,1407 +11,1% USD/HKD 7,7941 -0,1% 7,8056 7,8031 -0,0% AUD/USD 0,6823 +0,5% 0,6791 0,6714 -6,0% NZD/USD 0,6330 +0,6% 0,6295 0,6231 -7,3% Bitcoin BTC/USD 17.097,68 -0,5% 17.188,78 16.882,55 -63,0% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar geriet mit abstürzenden Marktzinsen gehörig unter Druck, der Dollarindex verlor 0,9 Prozent.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 80,23 80,55 -0,4% -0,32 +15,8% Brent/ICE 86,56 86,97 -0,5% -0,41 +19,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise (+3%) legten deutlich zu. Die Rohöllagerbestände in den USA hatten sich sehr viel üppiger als vom Markt veranschlagt reduziert. Auch der schwache Dollar half.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.781,95 1.768,03 +0,8% +13,93 -2,6% Silber (Spot) 22,35 22,20 +0,7% +0,15 -4,1% Platin (Spot) 1.043,15 1.037,50 +0,5% +5,65 +7,5% Kupfer-Future 3,77 3,73 +1,0% +0,04 -14,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der schwache Greenback sowie die einbrechenden Marktzinsen stützten den Goldpreis.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

KONJUNKTUR USA

Die US-Wirtschaft hat sich laut einer Erhebung der US-Notenbank zuletzt schwächer entwickelt. Wie es im Konjunkturbericht Beige Book der Fed heißt, hat die Wirtschaft stagniert oder nur leicht zugelegt und damit im Vergleich zum vorherigen Bericht an Tempo eingebüßt. Zudem sei der Pessimismus hinsichtlich der wirtschaftlichen Aussichten gestiegen.

KONJUNKTUR CHINA

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im November zwar leicht belebt, der Indexstand deutet aber weiter auf eine Schrumpfung des Sektors hin. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus S&P Global (ehemals IHS Markit) ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich auf 49,4 (Oktober: 49,2) Punkte. Ein PMI-Stand unter 50 deutet auf eine Schrumpfung des Sektors hin.

HANDELSPOLITIK USA / EU

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat bei seinem Staatsbesuch in den USA scharfe Kritik an den Subventionen für US-Produkte im Kampf gegen den Klimawandel geübt. Die Subventionen seien "super aggressiv" gegenüber französischen Unternehmen, sagte Macron. Die USA könnten damit vielleicht ihre Probleme lösen, "aber Sie werden mein Problem vergrößern". Ohne eine Koordination zwischen den USA und der EU drohten "viele Jobs zerstört" zu werden, sagte Macron weiter. "Ich verlange nur, als guter Freund respektiert zu werden."

TWITTER / APPLE

Twitter-Chef Elon Musk ist nach seinen Verbalattacken gegen den US-Technologiekonzern Apple zurückgerudert. Er habe ein "gutes Gespräch" mit Apple-Chef Tim Cook geführt, erklärte Musk am Mittwoch auf Twitter. Dabei sei "das Missverständnis" über eine angebliche Entfernung der Twitter-App aus dem App-Store von Apple aufgeklärt worden.

TWITTER

EU-Industriekommissar Thierry Breton hat Twitter-Chef Elon Musk am Mittwoch ermahnt, mehr gegen die Verbreitung von Desinformation auf der Online-Plattform zu unternehmen. Der Online-Dienst müsse unter anderem die Moderation der Inhalte "erheblich" verstärken und Desinformation "mit Entschlossenheit" bekämpfen, erklärte Breton in einer Mitteilung im Anschluss an das Gespräch.

