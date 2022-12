Die Firma Solutions & Funds SA wird per 1. Januar 2023 neu die Fondsleitung des Procimmo Real Estate SICAV wahrnehmen.Zürich - Die Firma Solutions & Funds SA wird per 1. Januar 2023 neu die Fondsleitung des Procimmo Real Estate SICAV wahrnehmen. Wie im Juni 2022 angekündigt, hatte der Verwaltungsrat des Procimmo Real Estate SICAV den Verwaltungsvertrag, der das Anlagevehikel an CACEIS (Switzerland) SA bindet, mit Wirkung per 31. Dezember 2022 gekündigt. Nach einer Ausschreibung und einer eingehenden Prüfung...

Den vollständigen Artikel lesen ...