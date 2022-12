DJ PTA-News: Softline AG: Vorstand Martin Schaletzky verlässt die Softline AG

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Leipzig (pta/01.12.2022/08:40) - Leipzig, 01. Dezember 2022 - Die Softline AG, ein international tätiges IT-Beratungsunternehmen mit Fokus auf IT- und Software Asset Management, Informations- und IT-Sicherheit, Cloud und Future Datacenter sowie Digital Workplace, gibt bekannt, dass der bisherige Vorstand Martin Schaletzky das Unternehmen verlassen hat.

Dennis Montanje, Managing Director der Softline Gruppe in Nordeuropa ergänzt ab sofort das Management-Team der Softline Gruppe in der Region DACH als Executive Vice President. Durch den Einstieg von Noventiq, dem globalen Anbieter von IT-Lösungen und -Service, als Hauptaktionär der Softline AG im April 2021, eröffnete sich der Softline Gruppe eine interessante strategische Partnerschaft, die nun durch die Erweiterung des Managements wesentlich gestärkt werden soll.

Durch die weltweite Präsenz des Hauptaktionärs und Partners Noventiq hat die Softline Gruppe mit ihren Services zu insgesamt 60 Ländern und ihren Märkten weltweit Zugang. "Im vergangenen Jahr haben wir bereits damit begonnen, gemeinsam mit Noventiq Projekte voranzutreiben, in denen wir unsere weitreichende Expertise und Erfahrung, insbesondere im Bereich IT- und Software Asset Management, jedoch auch in unseren anderen Kernportfoliobereichen, einbringen konnten. Das werden wir weiter ausbauen", so Dennis Montanje Managing Director der Softline Gruppe in Nordeuropa und Executive Vice President der Softline Gruppe DACH.

Über die Softline AG

Die Softline Gruppe (Softline AG) ist ein europaweit tätiges, nachhaltig wachsendes IT-Beratungsunternehmen mit Fokus auf IT- und Software Asset Management, Cloud und Future Datacenter, Informations- und IT-Sicherheit sowie Digital Workplace. Hierbei verfolgt sie ein Ziel ? Compliance, Kontrolle und Kosteneinsparungen für die IT ihrer Kunden zu schaffen.

Die Gruppe besteht aus der deutschen Muttergesellschaft Softline AG mit Standorten in Leipzig, Wolfsburg und München und ihren Tochtergesellschaften Softline Solutions Netherlands B.V., Softline Solutions N.V. und Softline Solutions Ltd., mit Standorten in den Niederlanden (Nieuwegein), Belgien (Antwerpen) und dem Vereinigten Königreich (London). Weitere Informationen finden Sie unter http://www.softline-group.com.

(Ende)

Aussender: Softline AG Adresse: Gutenbergplatz 1, 04103 Leipzig Land: Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 341 24051-0 E-Mail: investors@softline-group.com Website: www.softline-group.com

ISIN(s): DE000A2DAN10 (Aktie) Börsen: m:access in München

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

December 01, 2022 02:40 ET (07:40 GMT)