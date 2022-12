Berlin (ots) -Die Beauftragte des Berliner Senats für Integration und Migration, Katarina Niewiedzial, hat sich dafür ausgesprochen, dass hier lebende Ausländer besser und schneller die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen können.Im rbb24-Inforadio sagte sie am Donnerstag, es komme jetzt darauf an, die Einbürgerungs-Verfahren zu beschleunigen und zu zentralisieren:"Einbürgerung ist aus meiner Sicht als Integrationsbeauftragte das Königsthema. Das ist endlich das, was wir brauchen - nämlich das Signal des Staates: Wir wollen Euch! Das ist die Einladung zu dieser Gesellschaft dazuzugehören, hier auch sich zu beteiligen. Wenn man den deutschen Pass hat, kann man wählen, sich politisch aufstellen lassen, man kann mitgestalten. Diese politische Teilhabe ist, kann man eigentlich sagen, die höchste Form der Zugehörigkeit in einem Land. Wenn wir auf Berlin schauen, dann leben wir in einer Migrationsgesellschaft, einem Einwanderungsland, in dem wir natürlich alle Menschen beteiligen müssen, um diese Zugehörigkeit zu stärken. Einbürgerung ist, finde ich, immer der Königsweg dafür."Es mache deshalb durchaus einen Unterschied, wenn Menschen bereits nach fünf statt wie bisher nach acht Jahren den deutschen Pass bekämen, so Niewiedzial weiter:"Natürlich ist das ein ganz wichtiges Zeichen, wenn man sagt: Wir senken diese Zeit! Das geht auch mit dem internationalen Trend einher. Das müssen wir auch machen. Weil wir auch die Menschen, die noch nicht hier sind, erreichen und auf allen Ebenen zeigen wollen: Wir sind ein Einwanderungsland und wir nehmen Euch ernst."Das Interview können Sie unter diesem Link nachhören:https://ots.de/bzJv1qPressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb24 InforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/5383881