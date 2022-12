DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Fed-Chef Powell signalisiert langsamere Straffung

Fed-Chef Jerome Powell hat angedeutet, dass die Zentralbank bei ihrer nächsten Sitzung im Dezember die Zinsen um 50 Basispunkte erhöhen wird. Sie würde damit die beispiellose Serie von vier Zinserhöhungen um 75 Basispunkte zur Bekämpfung der hohen Inflation beenden. Powell sagte in einer Rede, dass sich der überhitzte Arbeitsmarkt noch weiter abkühlen müsse, damit die Fed zuversichtlich sei, dass die Inflation dauerhaft in Richtung ihres Ziels von 2 Prozent sinken wird. Da die Fed die Zinssätze aber schnell erhöht habe und es Zeit brauche, bis sich diese Schritte auf die Wirtschaft auswirkten, wäre es sinnvoll, wenn die Notenbanker die Zinserhöhungen verlangsamen würden.

Fed-Gouverneurin Cook: Inflation immer noch "viel zu hoch"

Nach Ansicht von Fed-Gouverneurin Lisa Cook ist die Inflation in den USA trotz der leichten Abschwächung im Oktober noch deutlich zu hoch. "Wir sehen erste Verbesserungen in den Inflationsdaten", sagte sie bei einer Rede in Detroit. "Ich wäre aber vorsichtig, in diese vorteilhaften Daten eines Monats zu viel hineinzulesen." Cook sagte nicht, um wie viele Prozentpunkte die Fed die Zinsen bei der nächsten Sitzung im Dezember erhöhen sollte, um der Inflation entgegenzuwirken. Sie sagte aber, es wäre "umsichtig, in kleineren Schritten" vorzugehen.

US-Notenbank: Wirtschaft büßt an Tempo ein - Sorgen nehmen zu

Die US-Wirtschaft hat sich laut einer Erhebung der US-Notenbank zuletzt schwächer entwickelt. Wie es im Konjunkturbericht Beige Book der Federal Reserve heißt, hat die Wirtschaft stagniert oder nur leicht zugelegt und damit im Vergleich zum vorherigen Bericht an Tempo eingebüßt. Die höheren Zinsen und die Inflation belasteten die Aktivität weiterhin. Zudem sei der Pessimismus hinsichtlich der wirtschaftlichen Aussichten gestiegen.

Stimmung in Chinas Industrie im November nur leicht verbessert

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im November zwar leicht belebt, der Indexstand deutet aber weiter auf eine Schrumpfung des Sektors hin. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus S&P Global (ehemals IHS Markit) ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich auf 49,4 (Oktober: 49,2) Punkte. Ein PMI-Stand unter 50 deutet auf eine Schrumpfung des Sektors hin.

Deutscher Einzelhandel im Oktober mit deutlichem Umsatzrückgang

Die Umsätze im deutschen Einzelhandel sind im Oktober stärker als erwartet zurückgegangen. Sie sanken real, also inflationsbereinigt, um 2,8 Prozent zum Vormonat, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis vorläufiger Daten mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Rückgang um lediglich 0,6 Prozent prognostiziert. Auf Jahressicht lagen die Umsätze im Oktober preisbereinigt um 5,0 Prozent niedriger.

Macron kritisiert US-Subventionen als "super aggressiv"

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat bei seinem Staatsbesuch in den USA scharfe Kritik an den Subventionen für US-Produkte im Kampf gegen den Klimawandel geübt. Die Subventionen seien "super aggressiv" gegenüber französischen Unternehmen, sagte Macron am Mittwoch bei einem Mittagessen mit US-Parlamentariern. Die USA könnten damit vielleicht ihre Probleme lösen, "aber Sie werden mein Problem vergrößern".

Scholz will Liefervertrag für F-35-Kampfjet noch in diesem Jahr

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will in Kürze die Bestellung des US-Kampfjets F-35 unter Dach und Fach bringen. Das Flugzeug gehöre zu den Rüstungsprojekten, für die "noch in diesem Jahr" Lieferverträge geschlossen werden sollten, sagte Scholz bei einer Sicherheitskonferenz in Berlin. Die US-Jets seien notwendig, damit Deutschland innerhalb der Nato weiter einen "Beitrag zur nuklearen Teilhabe" leisten könne.

US-Finanzministerium stellt Kongress Trumps Steuerunterlagen zur Verfügung

Das US-Finanzministerium stellt nach eigenen Angaben einem Kongressausschuss die Steuerunterlagen des ehemaligen Präsidenten Donald Trump zur Verfügung. "Das Finanzministerium hat sich an die Gerichtsentscheidung von letzter Woche gehalten", sagte ein Sprecher des Ministeriums der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch. Zuvor hatte der Oberste Gerichtshof der USA den Weg für die Herausgabe freigemacht.

US-Demokraten machen Hakeem Jeffries zum Nachfolger Pelosis an Fraktionsspitze

Der US-Abgeordnete Hakeem Jeffries ist als Nachfolger von Nancy Pelosi zum Fraktionsführer der Demokratischen Partei im Repräsentantenhaus gewählt worden. Das gab die Fraktion am Mittwoch bekannt. Der 52-jährige Politiker aus New York ist damit der erste Afroamerikaner der US-Geschichte, der eine Partei in einer der beiden Kongresskammern anführt.

IWF legt China Lockerung der strikten Null-Covid-Politik nahe

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat China eine Lockerung der strikten Null-Covid-Politik nahegelegt, die in dem Land zu beispiellosen Protesten geführt hat. Es gebe Raum für eine "weitere stufenweise, sichere Neukalibrierung" der Maßnahmen, erklärte ein IWF-Sprecher gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Die Corona-Pandemie und im Kampf gegen das Virus verhängte Beschränkungen seien "hart" für die Menschen. "Das war überall so, und mehr noch in China."

EU mahnt Twitter-Chef Musk zur Einhaltung von Desinformations-Regeln

EU-Industriekommissar Thierry Breton hat Twitter-Chef Elon Musk am Mittwoch ermahnt, mehr gegen die Verbreitung von Desinformation auf der Online-Plattform zu unternehmen. In einem Videotelefonat sagte Breton Musk, es gebe "noch gewaltig viel Arbeit", um Twitter an das EU-Recht anzupassen. Der Online-Dienst müsse unter anderem die Moderation der Inhalte "erheblich" verstärken und Desinformation "mit Entschlossenheit" bekämpfen, erklärte Breton in einer Mitteilung im Anschluss an das Gespräch.

Russland verstärkt Truppenpräsenz in Nordsyrien

Russland hat angesichts einer drohenden türkischen Bodenoffensive in Nordsyrien Truppen zur Verstärkung in ein von kurdischen Kämpfern und syrischen Regierungssoldaten kontrolliertes Gebiet entsandt. Bewohner der Stadt Tal Rifaat nördlich von Aleppo sagten der Nachrichtenagentur AFP, dass russische Soldaten die Stadt erreicht hätten. Der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte zufolge verstärkte Russland zudem seine Truppen an einem nahegelegenen Luftstützpunkt und an der Grenzstadt Kobane.

GROßBRITANNIEN

Nationwide Hauspreisindex Nov -1,4% gg Vm; +4,4% gg Vj

INDONESIEN

Kernverbraucherpreise Nov +3,30% gg Vorjahr (Okt: +3,31%)

JAPAN

Kfz-Absatz Nov +1,0% gg Vorjahr

SCHWEIZ

Nov Verbraucherpreise unverändert gg Vormonat

Nov Verbraucherpreise +3,0% (PROGNOSE: +3,0%) gg Vorjahr

SÜDKOREA

BIP 3Q revidiert +0,3% (vorläufig: +0,3%) gg Vorquartal

BIP 3Q revidiert +3,1% (vorläufig: +3,1%) gg Vorjahr

