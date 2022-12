Limassol, Zypern (ots/PRNewswire) -Finery Markets, ein führender elektronischer Multihändler-Marktplatz für institutionelle Teilnehmer und Anbieter von Handelslösungen für Kryptomärkte, hat heute eine Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 5,5 Millionen USD angekündigt. Mit dieser Finanzierungsrunde erhielt das Unternehmen zum ersten Mal Fremdmittel.Die Runde wurde gemeinsam von G1 Ventures, gumi Cryptos und Shima Capital geleitet. Investoren wie Communitas Capital, DV Chain, GravityX, Unlimint, Daedalus Angels, oneAlpha, Floating Point Group und andere Branchenführer haben sich ebenfalls an der Runde beteiligt.Konstantin Shulga,Konstantin Shulga, Mitbegründer und CEO von Finery Markets, erklärte: "Als Betreiber des ersten multilateralen institutionellen Marktplatzes im Kryptobereich wollen wir Best Practices in den Bereichen Handel, Risikomanagement und operative Standards für Kryptowährungen etablieren. Wir sehen unsere Rolle als einen grundlegenden Baustein für eine ausgereifte Marktinfrastruktur, die die Märkte effizienter und nachhaltiger macht. Als Marktplatz haben wir uns darauf konzentriert, verschiedene führende Investoren zu gewinnen, die Web3-Fonds, strategische Partner und traditionelle Risikokapitalfirmen repräsentieren, angeführt von Veteranen des elektronischen Handelsgeschäfts.Ich glaube daran, dass digitale Vermögenswerte weltweit zu einer führenden Anlageklasse werden. Die Marktstruktur sollte den sich entwickelnden Anforderungen entsprechen. Unsere Aufgabe ist es, die Lücken bei der Transparenz und den technologischen Lösungen zu schließen, indem wir einer breiten Palette von Marktteilnehmern eine institutionelle Vorhandels-, Handels- und Nachhandelsinfrastruktur zur Verfügung stellen. Wir helfen ihnen, die Abläufe über den gesamten Handelslebenszyklus zu automatisieren und die Rentabilität ihrer Geschäfte zu steigern."Finery Markets wurde 2019 gegründet und ermöglicht mehr als 70 Unternehmen, die international mit digitalen Vermögenswerten arbeiten, den Zugang zu tiefen Liquiditätspools, die von führenden globalen Liquiditätsanbietern angeboten werden. Die Vorhandels- und Nachhandelsfunktionalität der Plattform bietet den Kunden Preisinformationen, vollständige Handelstransparenz, Abwicklungsflexibilität, Kontrolle der Markt- und Kontrahentenrisiken und Reporting-Tools.Diese Finanzierungsrunde folgt auf ein starkes Wachstum der Plattform mit einem breit gefächerten Kundenstamm - von Zahlungsdienstleistern über die institutionelle Verkaufsseite bis zu Einzelhandelsplattformen - all das wurde mit einem schlanken Budget erreicht. Die Plattform erfreute sich 2021 eines 12-fachen Umsatzwachstums im Jahresvergleich und wuchs auch im Jahr 2022 trotz der schwierigen Marktbedingungen weiter.Rui Zhang, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter von gumi Cryptos Capital, erklärte zu dem Deal: "Wie wir in der TradFi-Welt beobachtet haben, wird ein Großteil der Transaktionen tatsächlich über den OTC-Markt und nicht über die Börsen abgewickelt. Wir glauben, dass dies auch für den Kryptomarkt gelten wird. Als Multi-Dealer-Ausführungsplatz ist Finery in der Lage, institutionellen Benutzern einen wesentlich effizienteren Handel, niedrigere Ausführungskosten und eine sicherere Clearing-Kontrolle zu bieten. Wir freuen uns sehr, die Vision von Finery zu unterstützen."Arseny Klekovkin, Managing Partner von G1 Ventures, fügte hinzu: "Wir haben die Entwicklung von Finery bereits kurz nach der Gründung verfolgt und können die Agilität und Entwicklung des Teams sowie die beeindruckende Validierung des institutionell ausgerichteten und aufsichtsrechtlich konformen Geschäftsmodells nur loben. Das Team hat schon früh die P2P- und Marktplatzphilosophie in den Mittelpunkt von Finery gestellt, die derzeit mehr denn je für alle Benutzer digitaler Assets in Unternehmen relevant ist. Die vergangenen Ereignisse und Misserfolge von zentralisierten Onramps und Handelsplätzen unterstreichen die grundlegenden Vorteile von Finery und werden das weitere Wachstum des Unternehmens auch angesichts der schwierigen Märkte unterstützen. Ich freue mich darauf, mit Ilya und Konstantin zusammenzuarbeiten, um den weiteren Erfolg von Finery zu ermöglichen."Yida Gao, Managing General Partner von Shima Capital, erklärte: "Wir hatten im letzten Jahr das Vergnügen, die Finery Markets-Plattform kennenzulernen, da mehrere der bestehenden Portfoliounternehmen und Partner von Shima das System bereits nutzen. Wir waren nicht nur von der Tier-1-Handelsausführungsplattform beeindruckt, sondern auch von der hohen Integrität und dem Fokus des Finery-Teams, das ein Beispiel für die Art von Management ist, die wir in Baisse-Märkten gerne unterstützen. In Anbetracht der vergangenen Marktvolatilität und der Implosionen in unserem Bereich werden die Institutionen den zentralen Börsen immer weniger vertrauen, was Finery - ein nicht-verwahrendes Modell, das von den Institutionen nicht verlangt, ihre Münzen einem Dritten anzuvertrauen - einen nachhaltigen Vorteil verschafft."Informationen zu Finery MarketsFinery Markets ist ein führender außerbörslicher elektronischer Multi-Dealer-Marktplatz für institutionelle Teilnehmer und ein Anbieter von Handelslösungen für Kryptomärkte. Finery Markets bietet seinen Kunden seit 2019 Lösungen für den gesamten Handelszyklus. Die Plattform ist auch als White-Label-Lösung für Prime-Broker, OTC-Desks und Börsen erhältlich, die ein Low-Touch-Kundengeschäftsmodell entwickeln und ausbauen möchten. Weitere Informationen finden Sie auf https://finerymarkets.com/

Pressekontakt:Sergey Klinkov,sk@finerymarkets.com,+35797952243Original-Content von: Finery Markets, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167061/5383911